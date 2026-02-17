© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIÄgypten-Aktien erleben derzeit eine unglaubliche Rallye. Ein Wirtschaftsboom und neue Reformen treiben den Markt an. Aktien aus Ägypten erleben derzeit eine beispiellose Rallye. Mit einem beeindruckenden Plus von 27 Prozent seit Jahresanfang überflügelt der ägyptische Leitindex EGX 30 nicht nur seine Pendants aus anderen Schwellenländern, sondern auch die der meisten Industrieländer. Ein starker Wirtschaftsaufschwung, der durch bahnbrechende Reformen unterstützt wird, hat das Vertrauen internationaler Investoren geweckt. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Ein zentraler Treiber dieser Aufwärtsbewegung war die jüngste Zinssenkung der ägyptischen Zentralbank. …Den vollständigen Artikel lesen
