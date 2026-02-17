Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -
Wichtig ist: Die "Stärkung" von der Prien spricht, darf nicht bei warmen Worten enden. Was konkret im Gesetzentwurf stehen sollte, ist eine höhere Vergütung für die Freiwilligendienste. Einige Hundert Euro "Taschengeld" reichen in vielen Fällen nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn Freiwillige sind in Krankenhäusern, Kindergärten und sozialen Einrichtungen keine Praktikanten, sondern leisten vollwertige Arbeit.
