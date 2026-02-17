Investoren haben als langweilig geltende Value- und Dividendenaktien wiederentdeckt. Nach einem neuen 52-Wochen-Hoch dürfte es für Pfizer weiter bergauf gehen. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Pfizer Nach drei Jahren KI-Bullenmarkt scheint bei Anlegerinnen und Anlegern ein Umdenken stattzufinden. Die rekordhohen Unternehmensbewertungen bei Technologie-Werten einerseits sowie die vor dem Hintergrund billionenschwerer KI-Ausgaben unsicheren Wachstumsaussichten andererseits sorgen unter Investoren für ein verstärktes Interesse an Geschäftsmodellen mit planbarem Umsatz- und Gewinnwachstum. Das hat zu einer Sektorrotation von Growth in Value gesorgt. Als sogenannte Value-Aktien …Den vollständigen Artikel lesen
