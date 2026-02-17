Mit dem heutigen Börsengang von Infleqtion hat erstmals ein Unternehmen mit Fokus auf Neutral-Atom-Quantencomputing den Sprung an die Wall Street geschafft. Die Aktie wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel INFQ gehandelt - und setzte direkt ein Ausrufezeichen: Bereits zum Handelsauftakt verzeichnete das Papier zweistellige Kurszuwächse und signalisierte damit deutliches Investoreninteresse an der nächsten Generation von Quantentechnologien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
