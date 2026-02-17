Collective Defence verbindet erstklassige Cybersicherheits- und KI-Fähigkeiten, um Nationen und Unternehmen vor staatlich gelenkten und hybriden Bedrohungen zu schützen, die auf kritische Infrastrukturen abzielen

Collective Defence hat heute seine Firmengründung bekannt gegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Singapur betreibt, ist hervorgegangen aus dem Zusammenschluss von ITC Secure, einem führenden britischen Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen und Microsoft Security Solutions Partner, sowie IronNet, einem Pionier im Bereich kollektive Verteidigung und Netzwerkdetektionstechnologie.

Collective Defence widmet sich einer der drängendsten Sicherheitsherausforderungen unserer Zeit: der zunehmenden Bedrohung durch hybride Kriegsführung, die auf kritische Infrastrukturen abzielt. In den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikationsnetze, Finanzsysteme, Gesundheitswesen und Satelliteninfrastruktur führen Nationalstaaten und deren Handlanger kontinuierlich hochentwickelte Kampagnen durch. Hierdurch verschwimmen die Grenzen zwischen Cyberoperationen, Desinformation und physischen Sabotageakten. Collective Defence bündelt fortschrittliche Technologie, Intelligenz und operative Expertise, um Bedrohungen in großem Maßstab zu erkennen, abzuschrecken und zu bekämpfen.

Ein neues Modell für eine neue Bedrohungslandschaft

Der Zusammenschluss von ITC Secure und IronNet führt komplementäre Cybersicherheitslösungen und KI zusammen und bildet eine differenzierte Plattform, die auf den Schutz kritischer Infrastrukturen ausgerichtet ist. ITC Secure blickt zurück auf mehr als 30 Jahre Erfahrung mit der Bereitstellung von Managed Security Services, SOC-Betrieb und Beratungsdienstleistungen für Regierungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen rund um den Globus. IronNet bringt seine bahnbrechende Technologie für eine kollektive Verteidigung und Netzwerkerkennung ein, die einen Austausch von Bedrohungen in Echtzeit und eine kollaborative Erkennung über Unternehmens- und Landesgrenzen hinweg ermöglicht.

Das neue Unternehmen unterstützt Regierungen und Betreiber kritischer Infrastrukturen dabei, Bedrohungsinformationen auszutauschen, Abwehrmaßnahmen zu koordinieren und in Echtzeit auf hybride Bedrohungen zu reagieren und dies alles auf der Grundlage eines vertrauenswürdigen, souveränen Frameworks.

Zentrale in Luxemburg und weltweite Präsenz

Collective Defence hat seinen globalen Unternehmenssitz in Luxemburg etabliert. Luxemburg hat kürzlich eine Aufstockung seines Verteidigungsbudgets bekannt gegeben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Cybersicherheit. Die Rolle Luxemburgs innerhalb der NATO und der Europäischen Union bildet zusammen mit seinem Regulierungs- und Datenschutzrahmenwerk ein solides Fundament für souveräne Cybersicherheits- und Verteidigungsoperationen.

Über seine Teams in den USA, Großbritannien und Singapur unterhält Collective Defence enge Beziehungen zu wichtigen Regierungspartnern aus der Gruppe der "Five Eyes", der NATO und der indopazifischen Region und bietet zugleich lokal erbrachte Dienstleistungen, die von globalen Bedrohungsinformationen flankiert werden.

Bekämpfung der hybriden Kriegsführung

Staatlich gelenkte Cyberaktivitäten und hybride Bedrohungen, die auf kritische Infrastrukturen gerichtet sind, nehmen weiterhin an Umfang und Komplexität zu. Collective Defence adressiert diese Herausforderung durch ein kollektives Verteidigungskonzept, das den Austausch anonymisierter Bedrohungsinformationen zwischen den Teilnehmern ermöglicht, sodass die in einer Umgebung identifizierten Bedrohungen die Abwehrmaßnahmen in anderen Umgebungen unterstützten können. Dieser Ansatz erweitert bewährte Prinzipien der Verteidigung und des Informationsaustauschs auf den Cyberbereich.

Fähigkeiten

Collective Defence bietet ein integriertes Portfolio an Leistungen. Dazu gehören kollektive Verteidigung und Informationsaustausch zu Bedrohungen, Managed Detection and Response (MDR) durch Sicherheitsmaßnahmen rund um die Uhr, Beratung und Consulting für Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Aufklärung hybrider Bedrohungen mit Fokus auf staatlich gesteuerte Aktivitäten und neu entstehende Angriffsvektoren. Als Partner von Microsoft ist Collective Defence führend beim Einsatz von KI in der Cybersicherheit und implementiert erweiterte Analysen und Automatisierung auf allen Plattformen. Das Unternehmen hat Microsoft Security Copilot in sein SOC integriert. Dadurch wurde die Produktivität seiner Analysten gesteigert, die Ermittlungs- und Reaktionszeiten bei Vorfällen verkürzt und es wurden fundiertere, KI-gestützte Erkenntnisse gewonnen, um Kunden noch effektiver vor immer komplexeren Bedrohungen zu schützen.

Führungsteam

An der Spitze von Collective Defence steht ein erfahrenes Führungsteam mit Fachkenntnissen auf den Gebieten Cybersicherheit, Verteidigung, Nachrichtendienst und Schutz kritischer Infrastrukturen. Weitere Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Führungsteam und dem Board of Directors werden in den kommenden Wochen erwartet.

"Die Bedrohungen, denen kritische Infrastrukturen heute ausgesetzt sind, sind keine herkömmlichen Cyberrisiken es handelt sich um hybride Kriegsführung, die von Nationalstaaten gegen Systeme unternommen wird, von denen unsere Gesellschaften abhängig sind. Collective Defence wurde gegründet, um die Technologien, Fachkräfte und Partnerschaften zu bündeln, die erforderlich sind, um diese Bedrohungen gemeinsam und nicht isoliert zu bekämpfen. Indem wir die umfassende Expertise von ITC Secure beim Schutz von Regierungen und kritischen nationalen Infrastrukturen mit der wegweisenden kollektiven Verteidigungstechnologie von IronNet verbinden, haben wir etwas geschaffen, was keines der beiden Unternehmen alleine erreichen könnte: eine Plattform, auf der verbündete Nationen und Unternehmen im Schulterschluss gegen die komplexesten Bedrohungen unserer Zeit vorgehen können."

- Andre Pienaar, Chairman, Collective Defence

"Luxemburg ist der ideale Standort für diese Mission gelegen im Herzen Europas und am Knotenpunkt der wichtigsten Allianzen. Von hier aus entwickeln wir ein echtes kollektives Verteidigungsmodell, das lokal bereitgestellte, souveräne Sicherheitsdienste mit gemeinsam genutzten globalen Bedrohungsinformationen verbindet. Das bedeutet, dass Erkenntnisse aus einer Umgebung in kurzer Zeit den Schutz anderer Umgebungen verbessern können, wodurch ein Netzwerkeffekt entsteht, der alle Beteiligten widerstandsfähiger macht."

- Arno Robbertse, Chief Executive Officer, Collective Defence

"Hybride Kriegsführung kennt weder Grenzen und Sektoren noch die traditionellen Trennlinien zwischen militärischen und zivilen Bereichen. Die Gegner, die unsere kritische Infrastruktur ins Visier nehmen, sind Nationalstaaten, die über die Ressourcen und die Ausdauer verfügen, jede Lücke in unseren Abwehrmechanismen auszunutzen. Die kollektive Verteidigung ist ein neuartiger Ansatz, der die langjährige Funktionsweise von Allianzen im physischen Bereich abbildet und diese Prinzipien auf die Cybersicherheit überträgt. Ich fühle mich geehrt, den Vorsitz des Advisory Council zu übernehmen und an der Gestaltung eines Unternehmens mitzuwirken, das eine wichtige Rolle in der Sicherheitsarchitektur der freien Welt einnehmen wird."

- Edward Newberry, Chairman des Advisory Council, Collective Defence

Über Collective Defence

Collective Defence ist ein Unternehmen für Cybersicherheit und nationale Sicherheit, das sich dem Schutz kritischer Infrastrukturen vor hybrider Kriegsführung verschrieben hat. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus der Fusion von ITC Secure und IronNet. Es hat seinen Sitz in Luxemburg und ist in den USA, Großbritannien und Singapur tätig. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Microsoft integriert Collective Defence erweiterte KI-Funktionen in seine Plattformen und Sicherheitsabläufe. Diese Kooperation stärkt die kollektive Verteidigung, optimiert die Erkennung und Reaktion und verbessert den Schutz der digitalen Ökosysteme von Verbündeten. Collective Defence bietet Regierungen, Betreibern kritischer Infrastrukturen und verbündeten Organisationen weltweit den Austausch von Bedrohungsinformationen, Managed Detection and Response, Beratungsleistungen sowie Aufklärung hybrider Bedrohungen. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: https://itcsecure.com/ und https://www.ironnet.com/

