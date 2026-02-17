Das erste seiner Art in der Region mit mehr als 20 abwechslungsreichen Land- und Wassererlebnissen

Red Sea Global (RSG), der Entwickler hinter den regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea und AMAALA, hat Pläne zur Eröffnung eines Abenteuer- und Unterhaltungsviertels bekannt gegeben. Nach einer Vorabpräsentation für geladene Gäste am 15. Februar wird es ab dem 1. März für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

ADRENA is located a short drive away from the recently opened Shura Island

Unter dem Namen ADRENA wird es Gäste aus der gesamten Destination The Red Sea und darüber hinaus willkommen heißen. Nur eine kurze Autofahrt von Shura Island entfernt, bietet der Bezirk Besuchern einzigartige Aktivitäten, die von Surfen über Wakeboarden und Klippenspringen bis hin zu Skateboarden reichen.

In einer wahrhaft unberührten und natürlichen Umgebung gelegen, bietet ADRENA Tag und Nacht Unterhaltung für unterschiedliche Stimmungen. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Beach Club zu einem Ort der Entspannung, an dem ein DJ rhythmische House-Musik spielt und köstliche südamerikanische Küche von einer speziell zusammengestellten Mocktail-Karte begleitet wird, die bis spät in den Abend hinein serviert wird.

Unser einzigartiger Abenteuer- und Unterhaltungsbezirk bietet nicht nur aufregende Erlebnisse, sondern verkörpert auch die Freiheit eines Lebensstils an der Küste die Energie, die Gemeinschaft, die Verbindung zur Natur. Wir haben ADRENA mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit entwickelt, um unser Engagement für regenerativen Tourismus zu demonstrieren und jedem Gast Tag und Nacht ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen Besucher begrüßen zu dürfen", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Inspiriert von den Begriffen "Adrenalin", "Arena" und "Traum" verkörpert ADRENA die perfekte Mischung aus Spannung, Energie und Fantasie. Das Unternehmen wird von Red Sea Sports Entertainment Co. geleitet und verwaltet, das auch WAMA betreibt, das sich auf Wassersport spezialisiert hat, Galaxea, das Unterwassererlebnisse anbietet, und Akun, das Abenteuer an Land organisiert. ADRENA wurde entwickelt, um Gästen die Möglichkeit zu bieten, neue Erfahrungen zu sammeln und Action-Sportarten in erstklassigen Einrichtungen mit einem Expertenteam auszuprobieren und ihre Abenteuer über den Park hinaus in die Wildnis zu verlegen.

ADRENA wird ein Salzwasser-Surfbecken anbieten, das mit einer Länge von 215 m bei seiner Eröffnung das größte in Saudi-Arabien sein wird. Die Wellen können eine maximale Höhe von 2,1 m erreichen und sind je nach Können des Surfers individuell anpassbar.

Darüber hinaus wird es einen Wakeboarding-See, Schnorchelpfade, ein beeindruckendes 6 m tiefes Tauchbecken sowie Aktivitäten und Erlebnisse für die ganze Familie geben, darunter einen Wasserspielbereich für Kinder und einen schwimmenden aufblasbaren Hindernisparcours. Außerdem gibt es einen Skatepark, einen BMX-Pumptrack und Bereiche für Strandsportarten wie Fußball und Volleyball. Am extremeren Ende befinden sich eine Seilrutsche über dem Wasser und eine 10 Meter hohe "Slip 'n' Fly"-Rutsche.

ADRENA verfügt außerdem über einen pulsierenden sozialen Treffpunkt, einschließlich eines Strandclubs, Live-Musikprogramms und eines Infinity-Pools mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang über dem Roten Meer.

Der Bezirk wurde unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit konzipiert und verfügt über viele Pools mit flachem Zugang sowie anpassungsfähige Optionen für Aktivitäten wie Bodyboarding, Paddleboarding, Tauchen und Schnorcheln. Dadurch wird sichergestellt, dass Gäste mit eingeschränkter Mobilität und Barrierefreiheit die Einrichtungen genießen können.

Das Design von ADRENA folgt der verantwortungsvollen Entwicklung von RSG. Es wird ein nachhaltiges geschlossenes Kreislaufsystem verwendet, bei dem Meerwasser angesaugt, gefiltert und durch die Attraktionen zirkuliert wird, um anschließend wieder sauber und gefiltert zurückgeführt zu werden. Das gesamte im Bezirk verwendete Süßwasser wird für die Bewässerung wiederverwendet, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt weiter minimiert werden.

The Red Sea hat im Jahr 2023 seine ersten Gäste empfangen und verfügt nun über neun Hotels, darunter auch das Thuwal Private Retreat vor der Küste von Jeddah. Der Red Sea International Airport (RSI) ist das Tor zu diesem Reiseziel für Gäste und Einwohner gleichermaßen und wird regelmäßig von Inlands- und Auslandsflügen aus Riad, Jeddah, Dubai, Doha und Mailand angeflogen.

Weitere Informationen über Red Sea Global und das Abenteuer- und Unterhaltungsviertel ADRENA finden Sie unter www.redseaglobal.com.

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem vielfältigen Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnen, Erlebnisse, Infrastruktur, Verkehr, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Dazu gehören die luxuriösen regenerativen Tourismusdestinationen The Red Sea, die seit 2023 Gäste empfängt, und AMAALA, die planmäßig noch in diesem Jahr ihre ersten Gäste begrüßen wird.

Ein drittes Reiseziel, das Thuwal Private Retreat, wurde im Jahr 2024 eröffnet. Darüber hinaus wurde RSG mit den Renovierungsarbeiten am Flughafen Al Wajh beauftragt, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung des bestehenden Terminals und der Infrastruktur sowie dem Bau eines neuen internationalen Terminals liegt.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen möchte RSG die Welt zu einer nachhaltigeren Zukunft führen und zeigen, wie verantwortungsbewusste Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

www.redseaglobal.com

Jack Williams: Public Relations Director jack.williams@redseaglobal.com