Ohana Development, ein führender Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat offiziell "Manchester City Yas Residences by Ohana" gestartet, eine 4,1 Milliarden US-Dollar teure, bewachte Wohnanlage am Yas Canal in Abu Dhabi und das weltweit erste Markenwohnprojekt des Manchester City F.C.

Manchester City Yas Residences by Ohana (Photo: AETOSWire)

Das Projekt wurde im Etihad Park in Abu Dhabi in Anwesenheit von Husein Salem, CEO, und Mustafa El Sammak, COO, von Ohana Development sowie Ferran Soriano, CEO der City Football Group, vorgestellt.

Während der Veranstaltung kündigte das Abu Dhabi Real Estate Centre die Digitalisierung der Interessensbekundungen und Buchungsprozesse für Off-Plan-Käufe über seine Madhmoun-Plattform an und führte damit einen neuen regulierten Rahmen in Abu Dhabi ein. Die Registrierungen werden unter der direkten Aufsicht von ADREC mit obligatorischer Treuhandverwaltung durchgeführt, wodurch der Anlegerschutz, die Transparenz und die Governance gestärkt werden.

Das Projekt wird sich über 1,67 Millionen Quadratmeter erstrecken und über 2.000 Wohneinheiten umfassen, darunter sechs Villencluster mit 4- und 5-Zimmer-Villen und Doppelvillen, Maisonetten, Penthäuser am Wasser und Apartments. Der Durchschnittspreis für freistehende Villen liegt bei 1,9 Millionen US-Dollar.

Das Projekt liegt am Yas Canal, neben der Ferrari World Abu Dhabi und SeaWorld Abu Dhabi, in einem der lebendigsten Viertel der Hauptstadt. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant.

Im Mittelpunkt des Projekts steht eine integrierte Manchester City Academy mit erstklassigen Trainings- und Erholungseinrichtungen, die auf den Ansatz des Clubs zur Spielerentwicklung abgestimmt sind.

Eine Uferpromenade entlang des Kanals vereint ausgewählte Einzelhandels-, Gastronomie- und Lifestyle-Angebote, darunter das City Café. Darüber hinaus umfasst das Projekt die Match Day Terrace, die City Lounge und immersive Erlebnisse, die die Geschichte des Clubs feiern.

Ein Marina-Sportclub und Wassersportanlagen bieten Kajakfahren, Paddeln und Segeln, ergänzt durch Annehmlichkeiten im Resort-Stil wie moderne Fitnesscenter und Infinity-Pools. Über 55 des Masterplans sind für Landschaftsgärten und Grünflächen vorgesehen.

In seinen Kommentaren sagte Husein Salem: "Die Einführung der Manchester City Yas Residences durch Ohana spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, von unserem Heimatstandort in Abu Dhabi aus wegweisende Entwicklungen zu realisieren. Das Projekt unterstreicht unser langfristiges Engagement für das Emirat und unseren Ehrgeiz, durch durchdachte, zukunftsfähige Gemeinschaften zu seiner globalen Bedeutung beizutragen."

Der Masterplan integriert auch wichtige kommunale Infrastrukturen, darunter Bildungs- und Gesundheitsdienste.

