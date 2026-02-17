Onyx Coffee Lab (USA) führt die Liste der weltbesten Coffeeshops an.

Die Vereinigten Staaten sind mit 9 Coffeeshops führend, gefolgt von Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan (jeweils 4).

Die vollständige Liste finden Sie unter https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

MADRID, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zweite Ausgabe von THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS CoffeeFest Madrid 2026

Die Veröffentlichung der Liste zeigt, dass neue globale Zentren für hochwertigen Kaffee im Entstehen sind und sich gleichzeitig eine zunehmend vielfältige, professionelle und innovative internationale Kaffee-Community etabliert. Die Vereinigten Staaten führen die Rangliste mit 9 ausgewählten Coffeeshops an, gefolgt von Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan mit jeweils 4 Cafés.

"Letztendlich folgen wir den globalen Trends. Die Kaffeekultur erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit, und dieses Ranking soll mehr Coffeeshops weltweit mehr Sichtbarkeit verschaffen. Im Laufe des Jahres werden wir auch die kontinentalen Listen veröffentlichen, die diese Erweiterung widerspiegeln", erklärt Cesar Ramirez, CEO von The World 100 Best Coffee Shops .

ONYX COFFEE LAB (USA), DER BESTE COFFEESHOP DER WELT

Das Onyx Coffee Lab mit Sitz in Arkansas (USA) wurde in dieser Ausgabe aufgrund seines Engagements für Spezialitätenkaffee und technische Innovation sowie für seine enge Verbindung zur Kaffee-Community als weltweit bester Coffeeshop ausgezeichnet. Geleitet von dem Motto "Never Settle for Good Enough" prägt diese Philosophie den gesamten Prozess, von der Beschaffung der Kaffeesorten am Ursprungsort über die strenge Röstkontrolle bis hin zur Nutzung von Solarenergie und dem starken Engagement für die kontinuierliche Weiterbildung von Baristas und Partnern.

Ebenfalls auf dem Podest zu finden ist Tim Wendelboe (Oslo, Norwegen), eine weltweite Referenz im Bereich Spezialitätenkaffee, geleitet vom gleichnamigen preisgekrönten Barista und Röster, sowie Alquimia Coffee (Santa Ana, El Salvador), eine Mikro-Rösterei, die direkt am Ursprungsort tätig ist und salvadorianischen Kaffee durch ein zeitgemäßes Angebot fördert, das tief in seiner Region verwurzelt ist.

"The World's 100 Best Coffee Shops sind der globale Maßstab für Coffeeshops, die die Zukunft des Kaffees prägen, und DaVinci Gourmet ist stolz darauf, als globaler Titelsponsor dabei zu sein", erklärt Eloise Dubuisson, General Manager, Food Service Brands, Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa. "Wir gratulieren allen 100 ausgezeichneten Coffeeshops, die für ihre kreative Handwerkskunst, ihren Innovationsgeist und ihren bedeutenden Einfluss auf die globale Kaffeelandschaft gewürdigt wurden."

EIN GLOBALER BEWERTUNGSPROZESS

Das Ranking wird durch ein gemischtes System erstellt, das die Bewertung von mehr als 800 Fachjuroren aus allen Kontinenten mit öffentlichen Abstimmungen kombiniert, die in dieser Ausgabe 350.000 Stimmen überschritten haben. Insgesamt wurden mehr als 15.000 Coffeeshops weltweit analysiert.

Zu den Mitgliedern der internationalen Jury gehören führende Persönlichkeiten wie Kat Melheim (Nordamerika), Pack Katisomsakul (Südostasien), Michalis Dimitrakopoulos (Europa), Darveris Rivas (Südamerika), Tanty Hartono (Asien), Jolie Marlene (Afrika), Jack Simpson (Ozeanien), Dara Santana (Europa), Mariam Erin (Asien-Naher Osten) und Sunghee Tark (Asien).

Die folgenden Bewertungskriterien wurden angewendet:

Kaffeequalität

Erfahrung und Technik des Baristas

Kundenservice

Innovationsfähigkeit

Raumgestaltung und Atmosphäre

Nachhaltigkeitspraktiken

Qualität der Speisen und Backwaren

Konsistenz des Services

AUSZEICHNUNG FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IM BEREICH KAFFEE

THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS hat sich zum Ziel gesetzt, Orte hervorzuheben, die nicht nur außergewöhnlichen Kaffee servieren, sondern auch einzigartige Erlebnisse rund um dieses Getränk schaffen. Die Liste dient nicht nur als Leitfaden für Kaffeeliebhaber, sondern auch als Maßstab für die Branche und ihre Fachleute.

Die Ausgabe 2026 der "The World's 100 Best Coffee Shops" wird von DaVinci Gourmet als globalem und Titelsponsor unterstützt; Slayer, Markibar, Cropster und CoffeeFest Madrid als Hauptsponsoren und Fidatec und die National Federation of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) als Sponsoren. Ihr Engagement stärkt die internationale Präsenz dieser Initiative und fördert die Anerkennung von Kaffee als kultureller und gastronomischer Impulsgeber.

Über Neodrinks

Neodrinks ist eine Plattform, die sich auf die Aktivierung von Trends im Gastgewerbe und Einzelhandel spezialisiert hat. Sie fördert und unterstützt Initiativen wie THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars und CoffeeFest und ist offizieller Veranstalter der Meisterschaften der Specialty Coffee Association (SCA) in Spanien.

