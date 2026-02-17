Anzeige
Mehr »
Dienstag, 17.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
17.02.2026 22:51 Uhr
389 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Impulsarm seitwärts - Mehr Musik bei Einzeltiteln

DJ MÄRKTE USA/Impulsarm seitwärts - Mehr Musik bei Einzeltiteln

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mangels frischer Impulse hat sich am Dienstag an den US-Börsen nach der montäglichen Feiertagspause in der Breite erneut nur wenig getan. Thema waren weiter Spekulationen über vielfach disruptive Nebenwirkungen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, was für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgte.

Der Dow-Jones-Index verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 49.533 Punkte, der breite S&P-500 bewegte sich ebenso minimal nach oben und die technologielastigen Nasdaq-Indizes schlossen behauptet. Nach ersten Angaben gab es 1.483 (Freitag: 1.970) Kursgewinner an der Nyse und 1.281 (783) -verlierer. Unverändert schlossen 57 (59) Titel.

Am US-Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,05 Prozent. Während ein enttäuschend ausgefallener Empire State Manufacturing Index etwas Zinssenkungsfantasie schürte, bremste zugleich eine Umfrage der Bank of America, wonach eine Mehrheit der Befragten steigende Renditen erwartet. Der Dollar tendierte nach den jüngsten kleinen Gewinnen seitwärts und kostete zuletzt 1,1852 Dollar.

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 4.880 Dollar. Im Handel wurde auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bei den Atomverhandlungen verwiesen, weshalb Gold als sicherer Hafen nicht gesucht gewesen sei. Mit Blick auf die US-iranischen Verhandlungen gaben auch die Ölpreise nach um bis zu 2,2 Prozent. Bei einer Einigung könne das weltweite Ölangebot steigen, so die Überlegung der Marktteilnehmer.

Übernahmen machen Kurse

Aktien aus dem Technologiesektor wurden weiter mit Vorsicht betrachtet, nachdem es zuletzt bereits zu Ausverkäufen bei Aktien aus den Bereichen Software, Vermögensverwaltung, Transportwesen und Gewerbeimmobilien gekommen war aus Sorge vor negativen KI-Nebenwirkungen. Dazu hielten sich Bedenken bezüglich der Rentabilität hoher KI-Investitionen. Im Halbleitersegment gaben AMD um 2,0 Prozent nach, wohingegen Broadcom und Nvidia nach anfänglichen deutlichen Verlusten fest schlossen. Intel fielen dagegen um 1,3 Prozent.

Für Warner Bros Discovery ging es um 2,8 Prozent nordwärts. Die Gesellschaft befeuerte den eigentlich beendeten Bieterwettstreit um sich selbst wieder, indem sie Paramount Skydance eine Sieben-Tage-Frist für ein verbessertes und endgültiges Angebot einräumte, obwohl sie sich mit Netflix bereits einig schien. Netflix schlossen 0,2 Prozent höher, Paramount stiegen um 4,9 Prozent.

Danaher verloren 2,9 Prozent mit dem Kauf des Medizintechnikunternehmen Masimo für knapp 10 Milliarden Dollar. Masimo schossen um über 34 Prozent nach oben. Der Energiekonzern Portland General Electric übernimmt Windkraft-, Erdgas- und Verteilungsanlagen der Berkshire-Hathaway-Tochter Pacificorp für 1,9 Milliarden Dollar, worauf der Kurs um 2,7 Prozent nachgab. Berkshire gewannen 1,2 Prozent. ZIM Integrated Shipping Services haussierten um 25 Prozent. Hier trieb die Nachricht, dass die deutsche Reederei Hapag-Lloyd das israelische Unternehmen schluckt.

Der Kurs des Medizingeräteherstellers Medtronic verlor nach einem schwachem Ausblick 3,1 Prozent. Norwegian Cruise Line zogen um 12,1 Prozent an. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von über 10 Prozent an der Kreuzfahrtreederei aufgebaut, wie das Wall Street Journal berichtet.

Tripadvisor legten um rund 10 Prozent zu. Der Investor Starboard Value hat laut einem Bericht des Wall Street Journal eine Beteiligung von mehr als 9 Prozent an dem Online-Reiseunternehmen aufgebaut und drängt auf eine Umstrukturierung des Vorstands. 

INDEX      zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA     49.533,19    +0,1%   32,26     +3,0% 
S&P-500    6.843,22    +0,1%    7,05     -0,1% 
NASDAQ Comp  22.578,38    +0,1%   31,71     -3,0% 
NASDAQ 100  24.701,60    -0,1%   -31,14     -2,0% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00   Mo, 18:01  % YTD 
EUR/USD     1,1852    +0,0%   1,1852     1,1853  +0,9% 
EUR/JPY     181,64    -0,2%   181,94     181,90  -1,2% 
EUR/CHF     0,9127    +0,1%   0,9119     0,9119  -2,1% 
EUR/GBP     0,8740    +0,5%   0,8693     0,8697  -0,3% 
USD/JPY     153,26    -0,2%   153,52     153,47  -2,1% 
GBP/USD     1,3560    -0,5%   1,3630     1,3629  +1,2% 
USD/CNY     6,9253    -0,0%   6,9255     6,9255  -1,4% 
USD/CNH     6,8859    +0,0%   6,8846     6,8860  -1,3% 
AUS/USD     0,7083    +0,1%   0,7073     0,7074  +6,0% 
Bitcoin/USD  67.658,80    -1,3% 68.565,25   67.927,40 -22,5% 
 
ROHOEL     zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     62,20    63,60   -2,2%     -1,40 +10,9% 
Brent/ICE     67,38    68,65   -1,8%     -1,27 +12,7% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold      4.879,57   4.992,50   -2,3%    -112,94 +15,6% 
Silber      73,35    76,63   -4,3%     -3,28  +7,5% 
Platin     1.700,30   1.726,12   -1,5%     -25,82  -1,5% 
Kupfer       5,67     5,76   -1,6%     -0,09  +2,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 16:18 ET (21:18 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.