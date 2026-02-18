Neue Technologie definiert die Intelligenz von Übertragungsleitungen neu und liefert durchgehend hochauflösende Daten über die gesamte Länge der Übertragungsleitung

CTC Global, der weltweit führende Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen Hochleistungsleitern, hat heute die Einführung des GridVista System bekannt gegeben. Das GridVista System liefert Versorgungsunternehmen hochauflösende Echtzeitdaten, um die Netzkapazität zu optimieren, Ausfälle zu verhindern, das Risiko von Waldbränden zu verringern und die Betriebskosten zu senken.

Mit der Einführung des GridVista System kündigt CTC zudem eine Intensivierung seiner strategischen Partnerschaft mit Google Cloud und Tapestry an Alphabets Moonshot für das Stromnetz. Die beispiellose Leitungserkennung des GridVista System sorgt in Kombination mit den KI-gestützten Tools von Google Cloud und Tapestry für eine Transformation von Leitungsdaten in verwertbare Informationen für das Stromnetz.

Das GridVista System definiert die Übertragungsleitungsintelligenz neu, da es direkt in den ACCC Conductor von CTC Global integrierte Glasfasern nutzt. Im Gegensatz zu den bislang gängigen Technologien, die zur Einschätzung des Leitungszustands auf externe Sensoren angewiesen sind, bietet GridVista einen direkten Einblick in die Belastung, Temperatur und Vibrationen über die gesamte Länge einer Leitung. So können Versorgungsunternehmen "versteckte" Kapazitäten in Echtzeit identifizieren, Fehlerstellen exakt lokalisieren, um Waldbrände zu verhindern, und den Übergang von reaktiver Wartung zu vorausschauenden, datengestützten Lösungen vollziehen.

"Echtzeit-Transparenz in Übertragungsleitungen zu bringen ist ein echter Game-Changer für Versorgungsunternehmen, die ihre Leistung verbessern, Betriebsrisiken senken und Kosten reduzieren wollen", so J.D. Sitton, CEO von CTC Global. "Diese neue Technologie löst wesentliche Herausforderungen von Versorgungsunternehmen und bietet wirklich zukunftsweisende Funktionen. Die Innovation von CTC und die Partnerschaft mit Google Cloud und Tapestry markieren den Beginn einer neuen Ära der Netzintelligenz."

Hochauflösende Hardware-Intelligenz

Leitungsdaten aus integrierten Glasfaserkabeln werden kontinuierlich an die GridVista-Plattform weitergeleitet, wo fortschrittliche Analysen zur Erschließung neuer Kapazitäten, zur Entlastung von Engpässen und zur Erkennung kritischer Ereignisse durchgeführt werden.

Indem Übertragungsleitungen von statischer Infrastruktur zu intelligenten Netzressourcen werden, reduziert das GridVista System die mit dem Bau neuer Infrastruktur verbundenen jahrzehntelangen Wartezeiten und enormen Kapitalkosten Einsparungen, die an die Gebührenzahler weitergegeben werden können.

"Das GridVista System ist ein technologischer Durchbruch", so Kevin Corbalis, Chief Technology Officer von CTC Global. "Die durch das System gewonnenen Erkenntnisse werden einen Mehrwert für verschiedene Bereiche innerhalb des Versorgungsunternehmens bieten Technik, Betrieb, Anlagenmanagement, Planung -, sodass Risiken reduziert und die Leistung verbessert werden können."

KI-gestützte Erkenntnisse mit Google Cloud

Das GridVista System nutzt die leistungsstarke Infrastruktur von Google Cloud und wird durch eine Reihe fortschrittlicher Google Cloud-Technologien ergänzt Vertex AI, BigQuery Data Warehousing, Earth Engine und Google Maps Bildanalyse, ebenso wie WeatherNext Umweltprognosen -, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Dank dieser Informationen können Betreiber versteckte Kapazitäten identifizieren, bestehende Anlagen optimieren und so erschwingliche, zuverlässige Energie liefern, um den rekordverdächtigen Bedarf an Elektrifizierung zu decken.

"Um eine Infrastruktur aufzubauen, die dem zukünftigen Bedarf gerecht wird, benötigen wir nicht nur Strom. Wir brauchen auch die Übertragungskapazität, um ihn zu transportieren", so Raiford Smith, Global Director, Power and Energy, Google Cloud. "Im Rahmen unserer Partnerschaft mit CTC Global wollen wir das Beste aus dem bestehenden Stromnetz herausholen. Indem wir KI einsetzen, um den Zustand der Leitungen dynamisch zu bewerten, können wir Versorgungsunternehmen helfen, jahrelange Verzögerungen und hohe Kapitalkosten zu vermeiden und schneller erschwinglichen und zuverlässigen Strom zu liefern."

KI-gestützte Planung mit Tapestry

Tapestry wird die hochauflösenden Daten von GridVista in sein umfassendes, virtualisiertes Stromnetzmodell integrieren. Durch die Verbindung dieser Einblicke in den Betrieb mit den KI-gestützten Tools von Tapestry können Netzbetreiber und Projektentwickler komplexe Simulationen der Leitungsbedingungen durchführen. Dank dieser Präzision können sie bessere Planungs- und Betriebsentscheidungen treffen und so den Partnern durch die Erschließung des ungenutzten Potenzials des bestehenden Netzes helfen, den steigenden Bedarf zu decken.

"GridVista bietet eine völlig neue Herangehensweise zur Überwachung und Analyse der Netzwerkinfrastruktur", so Page Crahan, General Manager von Tapestry. "Indem die fortschrittliche Technologie von CTC Global in den Planungsprozess integriert wird, lassen sich effiziente, schnelle und kostengünstige Wege zur Kapazitätserweiterung identifizieren und somit die Stromversorgung schneller sicherstellen. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einem resilienteren und zuverlässigeren Netz."

Um mehr über das GridVista System zu erfahren oder mit CTC Global Kontakt aufzunehmen, besuchen Sie bitte www.ctcglobal.com/.

Über CTC Global:

CTC Global beschleunigt als weltweit führender Hersteller von hochleistungsfähigen Advanced Conductors den Zugang zu Energie.

CTC Global unterstützt seit über zwei Jahrzehnten Gemeinden dabei, ihren Energiebedarf zu decken und die mit veralteten Übertragungsinfrastrukturen verbundenen Risiken zu kontrollieren. Inzwischen vertrauen über 300 Versorgungsunternehmen und Industriekunden in mehr als 65 Ländern und 30 US-Bundesstaaten auf CTC, wenn es um die sichere und schnelle Bereitstellung von Lösungen geht, die mit minimalen Investitionskosten ein Maximum an Strom liefern.

CTC Global hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und über die Hälfte seiner Produktionskapazitäten befinden sich in den USA. Das globale Geschäft des Unternehmens wird durch fünf Produktionsstätten und ein umfangreiches Partnernetzwerk rund um den Globus unterstützt.

Der Advanced Conductor von CTC Global ist die zuverlässigste und innovativste Lösung, um die Kapazität zu verdoppeln und die Zuverlässigkeit skalierbar zu erhöhen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ctcglobal.com/.

