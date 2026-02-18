Unternehmen eröffnet 20.000-Quadratfuß-Hauptsitz im Silicon Valley, um KI-Agenten einzusetzen und Chip-Design-Workflows zu beschleunigen. Sandeep Bharathi wird Mitglied des Beirats.

ChipAgents, der Marktführer für Agentic AI-Plattformen in der Halbleiterdesignbranche, hat bekannt gegeben, dass es eine überzeichnete Serie-A1-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, wodurch sich das insgesamt aufgebrachte Kapital auf 74 Millionen US-Dollar erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde von Matter Venture Partners, einer von TSMC unterstützten HardTech-VC-Firma, angeführt, wobei die bestehenden Investoren Bessemer Venture Partners, Micron, MediaTek und Ericsson ebenfalls beteiligt waren.

Im Rahmen der Investition wird Wen Hsieh, Gründungsgeschäftsführer von Matter VP, dem Vorstand von ChipAgents beitreten und mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung und Beziehungen im Bereich Halbleiterdesign und -fertigung einbringen.

Aufbau einer KI-Belegschaft für Unternehmen im Bereich Chipdesign

Dieses neue Kapital wird es ChipAgents ermöglichen, seine Agentic AI-Plattform aggressiv zu skalieren, seine Engineering- und Forschungsorganisation zu erweitern und den weltweiten Einsatz von Multi-Agent-Chip-Teams zu beschleunigen. ChipAgents entwickelt die grundlegende KI-Infrastruktur für das Chipdesign mit koordinierten KI-Agenten, die in der Lage sind, komplexe Siliziumprogramme zu planen, zu durchdenken, auszuführen und kontinuierlich zu verbessern. Durch die Umwandlung der Chip-Entwicklung in ein KI-basiertes, ergebnisorientiertes System definiert ChipAgents Innovationen im Bereich der Halbleiter neu.

"Wir entwickeln eine Agentic AI-Belegschaft für die Halbleiterindustrie", erklärte William Wang, CEO und Gründer von ChipAgents. "Unsere Multi-Agenten-KI-Teams sind nicht nur Co-Piloten oder KI-Assistenten, sondern übernehmen tatsächlich Verantwortung. Sie lesen Spezifikationen, schlüsseln Ziele auf, diskutieren und implementieren Lösungen, validieren Ergebnisse und iterieren unermüdlich. Dies ist keine inkrementelle Produktivitätssoftware, sondern eine revolutionäre KI-Ausführungsplattform für das Siliziumdesign."

"Angesichts der zunehmenden Komplexität von Chips und der zunehmenden Knappheit an erfahrenen Chip-Designern wird die Zukunft hybriden Teams aus Menschen und KI mit der besten KI-Agenten-Infrastruktur gehören", fügte Wang hinzu. "ChipAgents ermöglicht es kleinen IC-Designteams, wie viel größere Unternehmen zu agieren, die mit der Geschwindigkeit eines Start-ups arbeiten können. Diese Finanzierung beschleunigt unsere Mission, KI-gesteuerte Chip-Innovationen zum Standardmodell für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb aller Siliziumchips zu machen."

Strategische Partnerschaft mit Branchenführern

Die Investition von Matter Venture Partners, einer Risikokapitalgesellschaft mit tiefen Wurzeln im globalen Halbleiter-Ökosystem, stärkt das Vertrauen in die Vision von ChipAgents, die Agentic AI-Plattform aufzubauen, die die nächste Generation der Silizium-Innovation vorantreibt. Da führende Foundries den Großteil der weltweit fortschrittlichsten Chips herstellen, positioniert sich ChipAgents durch die Zusammenarbeit mit Investoren, die in diesem Ökosystem verankert sind, im Zentrum eines strukturellen Wandels hin zur Entwicklung von KI-nativen Chips.

"Die Halbleiterindustrie tritt in eine Phase ein, in der die Grenzen der Produktivität beim Chipdesign nicht mehr durch die Werkzeuge selbst bestimmt werden", erklärte Wen Hsieh, Gründungspartner von Matter Venture Partners. "Die Grenzen liegen nun in der Verfügbarkeit von Talenten, der menschlichen Bandbreite und der Geschwindigkeit der Designiteration. ChipAgents begegnet dieser Einschränkung direkt mit einer Agentic AI-Plattform, die in der Lage ist, die Engineering- und Designkapazitäten parallel zu den Fortschritten in der Fertigung erheblich zu skalieren. Da das KI-Ökosystem immer komplexere und leistungsfähigere Siliziumchips erfordert, sind wir davon überzeugt, dass ChipAgents für jedes Chip-Unternehmen, das die Zukunft der KI und der Datenverarbeitung mitgestalten möchte, unverzichtbar sein wird."

Marktentwicklung und Kundenzufriedenheit

Aufbauend auf der Dynamik seiner vor einigen Monaten abgeschlossenen Serie-A-Finanzierungsrunde hat ChipAgents ein 140-faches Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) erzielt und seine Implementierungen auf 80 führende Halbleiterunternehmen ausgeweitet, wobei mehrere mehrjährige Lizenzvereinbarungen im Wert von mehreren Millionen Dollar abgeschlossen wurden. Das Team ist von 10 auf 46 Mitarbeiter gewachsen und hat seinen Hauptsitz von Santa Barbara in eine neue, hochmoderne Anlage in Santa Clara verlegt, wodurch das Unternehmen nun im Zentrum des globalen Halbleiter-Ökosystems positioniert ist. In Tier-1-Halbleiterprogrammen in Live-Produktionsumgebungen erzielt ChipAgents deutliche Leistungssteigerungen:

15-mal schnelleres Lesen und Verstehen von Spezifikationen

Reduzierung der Zeit für die Generierung formaler Aussagen um das 240-fache

100-prozentige Code- und Funktionsabdeckung durch formale Verifizierung

400-mal schnellere Generierung der UVM-Umgebung

Diese Ergebnisse führen zu erheblich verkürzten Verifizierungszyklen, vollständiger Design-Transparenz und einer neuen Ausführungsgeschwindigkeit bei komplexen digitalen IC-Designprogrammen, sodass Teams mehr Silizium mit größerer Geschwindigkeit, Zuversicht und Kontrolle ausliefern können.

Weltklasse-Beirat erweitert

Sandeep Bharathi, President der Data Center Group von Marvell, ist dem Beirat von ChipAgents beigetreten und bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung der Chip-Entwicklung für Hyperscale-Cloud- und Unternehmensinfrastrukturen mit. Seine Erfahrung in der Skalierung komplexer SoC-Programme vom Entwurf bis zur Großserienfertigung wird ChipAgents in seiner rasanten Wachstumsphase unterstützen.

"Die Entwicklung von Halbleitern wird immer komplexer, da Systeme über Cloud- und Unternehmensinfrastrukturen hinweg skaliert werden. Die Branche muss die Art und Weise, wie Ingenieurteams unterstützt werden, überdenken. ChipAgents untersucht, wie KI Design- und Verifizierungs-Workflows erstellen kann, und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Umsetzung dieser Mission zu beraten", sagte Sandeep Bharathi.

Bharathi tritt einem Beirat bei, dem bereits Wally Rhines, ehemaliger CEO von Mentor Graphics (jetzt Siemens EDA), Raúl Camposano, ehemaliger CTO von Synopsys, Jack Harding, ehemaliger CEO von Cadence, John Bowers, Pionier der Elektrotechnik, und Erez Tsur, ehemaliger CEO von Cadence Israel, angehören.

Über ChipAgents

ChipAgents ist eine Agentic AI-Plattform, die Spezifikationen und Code in produktionsreife RTL, Verifizierungsressourcen und automatisierte Ursachenanalysen umwandelt und so die Design- und Verifizierungszyklen erheblich verkürzt. Das im Jahr 2024 gegründete Unternehmen integriert autonome KI-Agenten in Produktionsabläufe der Halbleiterindustrie und bedient sowohl Design- und Verifizierungsingenieure als auch Embedded-Systems-Teams bei führenden Halbleiterunternehmen weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte chipagents.ai

Über Matter Venture Partners

Matter Venture Partners ist eine im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgesellschaft, die herausragende Gründer unterstützt, die die fortschrittlichsten Innovationen in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und physikalische KI entwickeln. Mit jahrzehntelanger operativer Expertise und tiefgreifenden strategischen Beziehungen verbindet Matter Venture Partners technisches Know-how mit langfristiger Überzeugung, um HardTech-Startups, die ihre Kategorie neu definieren, beim Wachstum zu unterstützen.

www.mattervp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260217830191/de/

Contacts:

Medienkontakt:

press@alphadesign.ai