Dow Jones News
18.02.2026 08:51 Uhr
375 Leser
MÄRKTE ASIEN/Exporte stützen Nikkei - Neuseeland nach RBNZ-Entscheid sehr fest

DJ MÄRKTE ASIEN/Exporte stützen Nikkei - Neuseeland nach RBNZ-Entscheid sehr fest

DOW JONES--Positive Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen waren, unter anderem ruhte der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 1 Prozent auf 57.144 Punkte zu. Anleger nutzten die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kam nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht waren Technologiewerte. Händler berichteten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Aktien japanischer Versicherer profitierten von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewannen 3,1 Prozent und Sony Financial 4,2 Prozent.

Der Aktienmarkt in Sydney schloss etwas fester. Der S&P/ASX-200 gewann 0,5 Prozent. Gestützt wurde der Index unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert. Ebenfalls nach Zahlenvorlage verloren Santos 0,6 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens war im vergangenen Geschäftsjahr um 33 Prozent zurückgegangen.

An der neuseeländischen Börse rückte der S&P/NZX-50 um 1,7 Prozent vor, nachdem die Zentralbank (RBNZ) des Landes den Leitzins unverändert gelassen und sich in ihrem Begleitkommentar "taubenhafter" als erwartet geäußert hatte. Die Notenbanker erwarten einen baldigen Rückgang der Inflation und eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung. Der Neuseeland-Dollar gab daraufhin zum US-Dollar um 0,8 Prozent auf 0,60 nach. Der australische Dollar stieg um 0,6 Prozent auf 1,1784 Neuseeland-Dollar. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD     Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   9.007,00    +0,5%   +2,3%     06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   57.143,84    +1,0%   +12,8%     07:00 
Kospi (Seoul)      Feiertag                07:30 
Shanghai-Comp.      Feiertag                08:00 
Hang-Seng (Hongk.)    Feiertag                09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Di, 8:30 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1843    -0,1   1,1853    1,1835  +0,9% 
EUR/JPY          181,77     0,1   181,67    181,03  -1,2% 
EUR/GBP          0,8734    -0,1   0,8739    0,8721  -0,3% 
GBP/USD          1,3560    -0,0   1,3564    1,3571  +1,2% 
USD/JPY          153,49     0,1   153,27    152,96  -2,1% 
USD/KRW         1.443,77     0,2  1.440,95   1.444,71  +0,0% 
USD/CNY          6,9198    -0,1   6,9247    6,9249  -1,4% 
USD/CNH          6,8834    -0,0   6,8852    6,8886  -1,3% 
USD/HKD          7,8156     0,0   7,8154    7,8151  +0,4% 
AUD/USD          0,7070    -0,2   0,7086    0,7057  +6,0% 
NZD/USD          0,5997    -0,8   0,6048    0,6026  +4,8% 
BTC/USD         67.800,35     0,5 67.495,65   68.190,95 -22,5% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Schluss   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,43    62,26   +0,3%     +0,17  +8,6% 
Brent/ICE          67,65    67,42   +0,3%     +0,23 +10,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.938,10  4.878,75   +1,2%    +59,35 +15,6% 
Silber           75,60   73,375   +3,0%     +2,23  +7,5% 
Platin          1.734,84  1.698,73   +2,1%    +36,11  -1,5% 
Kupfer            5,70    5,64   +1,0%     +0,06  +0,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
