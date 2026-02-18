München (ots) -Punkte sammeln mit nur einer Karte oder App bei mehr als 700 Partnern, das gehört für mehr als 35 Millionen Menschen in Deutschland zum Alltag - und es lohnt sich: Wie der aktuelle PAYBACK Jahresrückblick zeigt, wurden im Jahr 2025 Punkte im Wert von bis zu 2,5 Millionen Euro pro Einkaufstag gesammelt. Wie wertvoll PAYBACK Punkte dabei für die Kunden sind, zeigt die hohe Einlösequote von 95 Prozent. "Ausschlaggebend für die Beliebtheit von PAYBACK sind die vielen Möglichkeiten beim Punktesammeln und auch beim Einlösen der Punkte", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. "Es ist für jeden Haushalt, für jeden Bedarf etwas dabei - vom Onlineshopping bei Amazon über Aral, dm-drogerie markt, Edeka, Netto Marken-Discount bis hin zu Zalando Gutscheinen. Bei geschickter Nutzung mit Coupons kann eine Familie ganz einfach bis zu 500 Euro im Jahr sparen."Direkte Ersparnis an den Kassen der PartnerDer mit Abstand größte Teil der Punkte wird direkt an den Kassen der Partner eingelöst und vom Einkaufspreis abgezogen - und ermöglicht so das unmittelbare Sparen der Konsumenten. An zweiter Stelle folgen bei der Punkteeinlösung Sachprämien - hier sind vor allem technische Produkte und Gutscheine gefragt -, an dritter Stelle kommt die Wandlung von Punkten in Miles & More Meilen oder Bargeld. Aber auch das Spenden der Punkte für den guten Zweck ist möglich und beliebt.35 Millionen Deutsche sammeln PAYBACK PunktePAYBACK feierte 2025 sein Vierteljahrhundert, gleichzeitig konnte das Programm knapp sechs Millionen neue Kundinnen und Kunden dazugewinnen. Zum bereits starken Partnerverbund mit Aral, Amazon, dm-drogerie markt, OTTO und TUI sind u.a. Edeka, Netto Marken-Discount, die Sparkassen und Galeria dazugekommen. Schon 18 Millionen nutzen heute regelmäßig die PAYBACK App. Dank der smarten Verbindungen der PAYBACK App mit firmeneigenen Partner Apps profitieren Kundinnen und Kunden von vielen zusätzlichen Services und die Unternehmen von einer viel höheren Reichweite.PAYBACK als demokratisches Programm mit Karte oder App"PAYBACK lässt Kunden nicht nur bei den vielen Partnern und Einlösewegen die Wahl, sondern auch bei Karte oder App", so Wolfframm. "Im Gegensatz zu vielen anderen Loyalty Modellen funktioniert PAYBACK sowohl per Karte als auch mit der PAYBACK App. Wer möchte, erhält personalisierte Angebote auch per Post. Wir schließen niemanden aus, sondern machen günstigeres Einkaufen für alle so einfach wie möglich."Regionale Rekorde: von PAYBACK Hochburgen und Multipartner FansDer aktuelle PAYBACK Sammelatlas zeigt darüber hinaus spannende regionale Unterschiede beim Sammeln und Einlösen: Bobenheim Roxheim ist die absolute PAYBACK Hochburg: 69 Prozent der Einwohner sammeln hier Punkte. Monschau beheimatet die treuesten Fans: Die Einwohner sind im Schnitt bereits seit 15,2 Jahren beim Bonusprogramm dabei. Grünwald bei München ist die Online Shopping Hauptstadt: Hier geben Kundinnen und Kunden beim bepunkteten Online Shopping im Schnitt 367 Euro jährlich aus - so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland. Kettig (Rheinland-Pfalz) lebt das Multipartner Prinzip am intensivsten: Im Schnitt sammeln Kunden hier bei 6,35 unterschiedlichen Partnern pro Jahr - ein Paradebeispiel für erfolgreiche Quernutzung.Fakten & Zahlen (Deutschland, GJ 2025)- Partnerunternehmen: > 700- Aktive PAYBACK Kundinnen und Kunden: > 35 Mio.- Aktive PAYBACK App Nutzerinnen und Nutzer: > 18 Mio.- Bepunkteter Jahresumsatz: 46 Mrd. Euro- Markenbekanntheit: 9 von 10 Deutschen- Gesamtwert gesammelter Punkte (seit 2000): 7,2 Mrd. Euro- Einlösequote: 95 %- Eingelöste Coupons 2025: 12 pro SekundeÜber PAYBACK:PAYBACK wird in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt. Sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen, und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist mehrfacher "Top Employer" und "Leading Innovator 2026".Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6218912