EQS-News: Rudholm Group
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
STOCKHOLM, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da die Vorschriften in der Bekleidungsindustrie immer strenger werden, hat die Rudholm Group das Rudholm Compliance Portal eingeführt, eine neue digitale Plattform, die die Einhaltung von Vorschriften übersichtlicher und einfacher machen soll.
Bekleidungsmarken sehen sich heute mit ständigen Änderungen von Gesetzen und Anforderungen konfrontiert, die sich oft von Markt zu Markt unterscheiden. Informationen sind zwar weit verbreitet, aber in der Regel auf mehrere Quellen verteilt, schwer zu interpretieren und schwer auf dem neuesten Stand zu halten.
"Wir haben dieses Portal eingerichtet, um Unsicherheiten zu beseitigen", sagte Dennis Lau, CEO der Rudholm Group. "Kunden finden hier relevante Gesetze, Anforderungen und Erwartungen an einem Ort, abgestimmt auf den Weg der Produkte durch die globalen Lieferketten."
Das Rudholm Compliance Portal wurde in enger Zusammenarbeit mit Markenpartnern entwickelt, die sich eine zuverlässigere Möglichkeit wünschten, um zu verstehen, was wo gilt. Die Plattform vereint wichtige Compliance-Informationen, die Teams während der Produktentwicklung und -herstellung benötigen.
Das Portal umfasst:
Durch die Zentralisierung dieser Informationen möchte Rudholm den Stress rund um die Compliance verringern. Teams müssen weniger Zeit mit der Suche nach Antworten oder der Überprüfung von Details verbringen und haben mehr Zeit, um sichere und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.
Das Portal richtet sich an Marken, denen Transparenz, Verantwortung und korrektes Handeln wichtig sind, und unterstützt eine klarere Kommunikation und ein stärkeres Vertrauen entlang der gesamten Lieferkette.
Die Rudholm Group bereitet außerdem die Veröffentlichung ihres Nachhaltigkeitsberichts 2025 im zweiten Quartal dieses Jahres vor. Dies steht im Einklang mit der weltweit führenden Position des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und der Unterstützung messbarer Fortschritte entlang der gesamten Lieferkette.
Marken, die mehr erfahren möchten, werden gebeten, sich an ihren lokalen Rudholm-Vertreter zu wenden.
Informationen zur Rudholm Group
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2901970/Rudholm_Group_Photo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rudholm-group-startet-compliance-portal-um-die-komplexitat-globaler-vorschriften-fur-bekleidungsmarken-zu-vereinfachen-302686356.html
18.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2277836 18.02.2026 CET/CEST