Die Speicherknappheit hat Hersteller SanDisk starkes Wachstum und der Aktie einen explosiven Kursanstieg beschert. Doch jetzt werden Anteile verkauft. Nachfrage nach Speicherchips explodiert Der rasante Auf- und Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen sorgt für einen Engpass nicht mehr nur bei Arbeits-, sondern auch bei Massenspeicher. Reihenweise gingen in den vergangenen Monaten Anteile von Unternehmen wie Samsung, Micron und Western Digital durch die Decke. Mit einem Plus von 1.200 Prozent in den vergangenen 6 Monaten ging es für SanDisk besonders steil bergauf. Das Unternehmen wurde erst 2025 von Western Digital abgespalten und stellte ursprünglich die Endverbrauchersparte dar
