DAX Prognose für Mittwoch, 18.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.726 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der Index direkt das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch aufwärts, wobei der Kaufdruck gegen Mittag wieder nachgelassen hat. Der DAX setzte zurück und lief am Nachmittag noch einmal in Richtung der 24.730 Punkte-Marke. Es gelang den Bullen den Index zu drehen und wieder dynamisch aufwärtszuschieben. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Das Tageshoch wurde über der 25.000 Punkte-Marke formatiert, der Xetra Schluss knapp unter dieser Marke. Nachbörslich konnte sich der Index übergeordnet im Bereich der 25.000 Punkte-Marke festsetzen und auch einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren. Der DAX ging bei 25.040 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell stabil über 25.000 Punkten Der Index hat sich nachhaltig über der psychologisch wichtigen Marke etabliert und ein technisches Kaufsignal generiert. Der Schlusskurs über 25.000 Punkten stärkt das kurzfristig bullische Szenario.

Chartbild im 1h- und 4h-Chart bullisch Der DAX notiert wieder über allen relevanten gleitenden Durchschnitten. Solange die Unterstützungszone um 24.880-24.920 Punkte verteidigt wird, bleibt die DAX Prognose konstruktiv mit Potenzial bis 25.299 Punkte.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handelstag erwartet. Ein Rückfall unter die SMA-Zone würde das Bild hingegen wieder eintrüben.

DAX aktuell: Starker Handelstag mit Schlusskurs über 25.000

Der DAX ist gestern bei 24.726 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tagestief bei 24.702 Punkten. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index im Tagesverlauf erstmals über die Marke von 25.000 Punkten führte.

Das Tageshoch wurde bei 25.058 Punkten erreicht, der Xetra-Schluss lag bei 24.998 Punkten. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter stabilisieren und beendete den Handel bei 25.040 Punkten. Damit etablierte sich der Index nachhaltig über der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 33 Titel im Plus, lediglich 7 Werte gaben nach. Zu den stärksten Aktien zählten:

Bayer +7,43 %

Vonovia +3,55 %

Infineon +3,24 %

Schwächer präsentierten sich unter anderem:

Daimler Truck Holding -2,11 %

Siemens Energy -1,65 %

Rheinmetall -1,03 %

Die Handelsspanne lag bei 356 Punkten und damit deutlich über dem Vortag....

