AUSTIN, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung, hat heute die Quest Trusted Data Management Platform mit der integrierten Automated Data Product Factory vorgestellt. Dabei handelt es sich um die branchenweit erste und einzige vereinheitlichte, SaaS-native Lösung der Branche, die speziell dafür entwickelt wurde, vertrauenswürdige, KI-fähige Daten schnell und skalierbar bereitzustellen. Die Quest Trusted Data Management Platform vereint und automatisiert fünf zentrale Funktionen: Datenmodellierung, Datenkatalogisierung, Data Governance, Datenqualität und einen Datenmarktplatz. Kunden können jetzt durch die automatisierte Erstellung und Bereitstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte Monate an Arbeitsaufwand und Millionen von Dollar einsparen und einen schnelleren Mehrwert erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform.

Unternehmen weltweit sind nicht in der Lage, ihre KI-Initiativen zu skalieren, da vertrauenswürdige und zuverlässige Daten weiterhin eine zentrale Lücke auf dem Weg zum KI-Erfolg darstellen. Die Quest Trusted Data Management Platform unterstützt Unternehmen dabei:

die Zeit bis zur Bereitstellung von Datenprodukten um bis zu 54 Prozent zu verkürzen

Kosten um bis zu 40 Prozent zu senken

die Zunahme unstrukturierter Datenprodukte durch intelligentes Matching einzudämmen und die Wiederverwendbarkeit um bis zu 50 Prozent zu steigern





"Kunden stehen vor einem gemeinsamen Problem: dem Mangel an vertrauenswürdigen Daten. Der aktuelle Ansatz im Datenmanagement ist komplex, ineffizient und bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen, sodass Unternehmen das Potenzial der KI nicht ausschöpfen können", so Tim Page, CEO von Quest Software. "Die Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Factory schafft durch Automatisierung mehr Einfachheit und vereint mehrere Funktionen in einem einheitlichen, konvergenten Angebot. Kunden profitieren von höherer Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten, gesteigerter Produktivität, größerer Wiederverwendbarkeit, einer schnelleren Markteinführung und deutlich niedrigeren Kosten."

"Da in den letzten Jahren immer mehr Datenlösungen entstanden sind, wurde deutlich, dass Unternehmen eine einheitliche Datenmanagement-Plattform wünschen und benötigen - und Quest Software hat diese nun bereitgestellt", so Stewart Bond, Vice President of IDC's Data Intelligence and Integration Software Service. "Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Datenprodukten, die governance-konform und kontextualisiert sind, können konvergente Datenmanagement-Plattformen dazu beitragen, dass Unternehmen ein höheres Innovationsniveau, eine schnellere Wertschöpfung und Verbesserungen bei finanziellen Geschäftskennzahlen erzielen."

Die neue Automated Data Product Factory ist eine transformative neue Funktion von Quest Software, die KI einsetzt, um die Erstellung produktionsreifer Datenprodukte mithilfe natürlicher Sprachbefehle zu automatisieren. Durch die Nutzung natürlicher Sprache übersetzt die Plattform geschäftskritische Anforderungen in governance-konforme, vertrauenswürdige Datenprodukte, die unmittelbar für den Einsatz in KI-Initiativen bereitstehen. Derzeit setzen Unternehmen mehrere Teams in den Bereichen Datenmodellierung, Metadatenmanagement, Datenqualität und Governance ein, wobei jede Gruppe Wochen - wenn nicht Monate - benötigt, um ein Datenprodukt zu erstellen. Jetzt nutzt die Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Factory Automatisierung, um die Zeit zur Erstellung eines vertrauenswürdigen Datenprodukts von Wochen auf wenige Tage zu verkürzen und Unternehmen dadurch erhebliche Kosten - potenziell in Millionenhöhe - zu ersparen.

Kevin Smith, Chief Data Officer bei Tokio Marine HCC International, einem Tochterunternehmen der Tokio Marine Group, einer der weltweit führenden Versicherungsgruppen, erklärt: "Bisher war die Erstellung von Datenprodukten ein hochgradig manueller Prozess, den wir gezielt verschlanken wollten, um die Effizienz zu steigern. Durch den Einsatz der Quest Trusted Data Management Platform können wir dem Unternehmen vertrauenswürdige Daten nun deutlich schneller bereitstellen. Die umfangreichen Funktionen der Automated Data Product Factory eröffnen spannende Möglichkeiten, die Skalierbarkeit unseres Unternehmens zu beschleunigen und zu verbessern."

Die Quest Trusted Data Management Platform bietet das branchenweit erste transparente und nachvollziehbare Trust-Scoring-System mit einem neun Komponenten umfassenden Trust-Score-Framework. Das aus neun Komponenten bestehende System quantifiziert die Vertrauenswürdigkeit von Daten anhand von Datenqualität, Nutzerbewertungen, Grad der Umsetzung der Governance-Vorgaben, Aktualität, Lebenszyklus, Beliebtheit und weiteren Kriterien. Die Bewertungen sind anpassbar und direkt in die Plattform integriert, sodass Unternehmen fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen können, ohne diese infrage stellen zu müssen. Dank einer Data-Drift-Erkennung, die kontinuierlich zugrunde liegende Datenänderungen identifiziert und die Trust-Scores automatisch aktualisiert, können Unternehmen mit hoher Sicherheit agieren.

Über die Vorteile der schnellen und skalierbaren Bereitstellung KI-fähiger Datenprodukte hinaus steigert die einheitliche Plattform von Quest die Produktivität und senkt Kosten, indem sie Datenprodukte mit hoher Wiederverwendbarkeit bereitstellt und Unternehmen so erhebliche Ausgaben - potenziell in Millionenhöhe durch wiederholte Neuentwicklung und Nacharbeit - erspart. Analysten und Data Scientists verbringen nun weniger Zeit damit, Datenprodukte für den einmaligen Gebrauch neu zu entwickeln, und mehr Zeit mit der Generierung von Erkenntnissen, wodurch sie jedem Unternehmen zusätzlichen Mehrwert bieten. Zudem wird jedes von der Quest Trusted Data Management Platform erstellte Datenprodukt von Beginn an automatisch mit Governance-Kontext angereichert, darunter Datenherkunft, Geschäftsterminologie, Richtlinien und Qualitätssignale.

"Da immer mehr Unternehmen KI erfolgreich einsetzen möchten, benötigen sie dringend Tools, die Lösungen vereinheitlichen, Zeit und Kosten sparen und vor allem vertrauenswürdig sind", so Edwin Vargas, Managing Director, Americas - AI Business Solutions and Security Partnerships, Microsoft. "Die Quest Trusted Data Management Platform und die integrierte Automated Data Product Factory brechen Silos auf, machen mehrere Tools überflüssig und liefern etwas, das für alle Unternehmen von großem Nutzen ist - nämlich Daten von höchstem Wert. Wir freuen uns sehr, dass die Quest Trusted Data Management Platform auf Microsoft Azure läuft und für Kunden im Microsoft Marketplace verfügbar ist. Dies ist ein Meilenstein im Bereich der SaaS-Angebote, und wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Quest Software."

Gartner hat kürzlich in seinem Market Guide for Data Management Platforms darauf hingewiesen, dass "Unternehmen durch konvergente Plattformen bis zu 50?% der Kosten und des operativen Aufwands einsparen können". Der Grund dafür ist laut Gartner, dass "Unternehmen im Durchschnitt ein Dutzend Datenmanagement-Lösungen mit sich überschneidenden Funktionen implementiert haben und es ihnen an architektonischer Flexibilität fehlt" und dass Unternehmen mit einer konvergenten Plattform "Technologien dieses aufstrebenden Marktes nutzen können, um Silos abzubauen und ihre Daten für bestehende und innovative Anwendungsfälle zu erweitern". Mit dieser Veröffentlichung bietet Quest nun Funktionen, die laut Gartner bis 2028 für Datenmanagement-Plattformen verpflichtend sein werden.

Das Partnerprogramm von Quest wird weiterentwickelt, um den vollen Mehrwert, den Partner entlang der Customer Journey schaffen, noch stärker anzuerkennen. Das Unternehmen vertieft die Zusammenarbeit mit Partnern, die Lösungen entwickeln, vertreiben und betreuen, um ein kollaboratives Channel-Ökosystem aufzubauen. Die Quest Trusted Data Management Platform bietet Channel-Partnern die Möglichkeit, Kunden dabei zu helfen, langfristigen KI-Erfolg sicherzustellen.

Tiger Analytics ist ein globales Beratungsunternehmen für KI und fortschrittliche Analytik, das Unternehmen dabei unterstützt, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen und mithilfe von Daten, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz messbaren Mehrwert zu schaffen. Das Unternehmen arbeitet mit Fortune-1000-Unternehmen zusammen, um weltweit branchenübergreifende Lösungen für Datenwissenschaft, Datenengineering und Geschäftsanalytik anzubieten. "Da Unternehmen KI und fortschrittliche Analytik in immer größerem Umfang einsetzen, ist die Abstimmung der Datenmodellierung auf die Bereitstellung von Datenprodukten von entscheidender Bedeutung geworden. Die neueste Produktverbesserung von Quest vereint Datenmodellierung, Metadaten, Datenqualität und Governance in einer einzigen, integrierten Grundlage. Das reduziert die Komplexität und den manuellen Aufwand erheblich und hilft Unternehmen, die Entwicklung von Datenprodukten zu beschleunigen und gleichzeitig die Konsistenz und das Vertrauen in großem Maßstab zu verbessern", erklärt Ravi Shankar, Senior Partner, Data Transformation bei Tiger Analytics.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung ist Sandhill Consultants ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensdatenintelligenz und -modellierung und bietet branchenweit anerkannte Softwarelösungen, Implementierungsunterstützung und professionelle Dienstleistungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Daten in strategischen Mehrwert umzuwandeln. "Wir sehen die Trusted Data Management Platform und die Automated Data Product Factory von Quest Software als die KI-orientierte Plattform, die die Erstellung vertrauenswürdiger, wiederverwendbarer Datenbestände beschleunigt, die Markteinführungszeit von Monaten auf Tage verkürzt, sich in Enterprise-KI-Strategien integrieren lässt und es Datenverantwortlichen ermöglicht, Umsatz und Geschäftsergebnisse schneller und effizienter zu steigern", so Robert Lutton, Vice President bei Sandhill Consultants.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei, ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 % der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn, Facebook und X (vormals Twitter).

