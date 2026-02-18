Amadeus Fire berichtete vorläufige Umsätze für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 364 Mio. EUR, was einem Rückgang von 17% im Vergleich zum Vorjahr entsprach, jedoch noch im Rahmen des Ausblicks von 355 bis 385 Mio. EUR lag. Das Betriebsergebnis EBITA fiel deutlich auf 14 Mio. EUR (Vorjahr: 55,5 Mio. EUR) und lag damit leicht unter der Zielspanne von 15 bis 25 Mio. EUR. Diese wurde jedoch stark durch einmalige Umstrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 6 Mio. EUR belastet. Der implizierte Umsatz im vierten Quartal belief sich somit auf ca. 87 Mio. EUR, während das gemeldete Quartalsergebnis nahezu ausgeglichen war. Sowohl das Segment Personal Services als auch das Segment Training litten unter der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland und einer zurückhaltenden Einstellungspolitik. Während die Umstrukturierungsmaßnahmen nun abgeschlossen wurden und das bereinigte EBITA rund 20 Mio. EUR erreichte, rechnen wir mit einer spürbaren Erholung jedoch nicht vor 2027. So rechnen wir mit anhaltendem Druck im ersten Halbjahr 2026, bleiben jedoch optimistisch bezüglich des langfristigen digitalen Wandels. KAUFEN, Kursziel 80,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





