Bonn (ots) -"Ohne Wärme, ohne Strom, ohne Pause vom Krieg - die Menschen sind am Limit. Fast 11 Millionen Ukrainer:innen benötigen humanitäre Hilfe", berichtet Oleksandr Novykov, Landesdirektor der internationalen Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe. "Gerade die Kleinsten leiden am schwersten: Rund 740.000 Kinder, die in den vergangenen vier Jahren geboren wurden, kennen nichts anderes als Krieg. Viele von ihnen mussten ihr Zuhause und ihr soziales Umfeld zurücklassen, leben in ständiger Angst und sind traumatisiert."Help ist seit 2021 im Land aktiv, leistet Nothilfe für Vertriebene und unterstützt betroffene Familien mit psychosozialen Angeboten. "Leider kommt es immer wieder zu Angriffen auf zivile Ziele und kritische Versorgungseinrichtungen. Unzählige Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten wurden zerstört oder beschädigt", sagt Novykov. "Hier leisten wir Wiederaufbau, helfen bei Reparaturen und statten soziale Einrichtungen mit dem Nötigsten aus. Auch wenn der Krieg fortdauert, muss die kritische Infrastruktur intakt bleiben."Krieg in der Ukraine: Ohne Heizung bei minus 30 GradWie lebenswichtig der Wiederaufbau ist, zeigt der andauernde Extremwinter: "Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 30 Grad, zeitgleich wird die Energieinfrastruktur massiv attackiert", sagt Novykov. "Die Menschen erfrieren teilweise in ihrem eigenen Zuhause. Um diesen widrigen Lebensbedingungen entgegenzuwirken, leisten wir Winterhilfe, setzen Gebäude sowie Heizanlagen instand und liefern Heizmaterial. Aber wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen: Zum einen aufgrund der Sicherheitslage, zum anderen, weil die finanziellen Mittel fehlen. Um weiterhin so viele Menschen wie möglich unterstützen zu können, sind wir daher dringend auf Spenden angewiesen."Hintergrund: Seit Kriegsbeginn hat Help mehr als 5,5 Millionen Menschen in der Ukraine mit Hilfsmaßnahmen unterstützt. Durch die gezielte Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen - etwa über das Pilotprogramm "Hilfe Lokal Fördern (https://www.help-ev.de/lokalisierung/help-localisation-facility/)" in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt - leistet Help auch in schwer zugänglichen Frontstädten wie Cherson lebenswichtige Nothilfe und unterstützt Versorgungseinrichtungen mit Hilfslieferungen und Wiederaufbaumaßnahmen.Mehr zur Arbeit von Help in der Ukraine erfahren Sie hier: https://www.help-ev.de/spenden-ukraine/Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse(at)help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438 / +49 (0)173 7107454.Help - Hilfe zur SelbsthilfeOnline spenden (https://www.help-ev.de/spenden/?fb_item_id=45764c30898)Mehr Infos (https://www.help-ev.de/spenden-ukraine/)Stichwort: Nothilfe UkraineIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnPressekontakt:Help - Hilfe zur SelbsthilfeHelp-PresseteamPresseabteilungAdenauerallee 131a53113 BonnMobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54E-Mail: presse@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15739/6218998