Ford hat eine Reihe von Details zu seiner neuen Universal EV Platform für deutlich erschwinglichere Elektrofahrzeuge vorgestellt. Dabei geht es vor allem um das erste geplante Modell, einen günstigen E-Pickup - der dank hoher Effizienz ohne große Batterie auskommen soll. Die Universal EV Platform hatte Ford bei der ersten Ankündigung im vergangenen Jahr als "Model-T-Moment" für E-Autos bezeichnet. Damals ging es vor allem um das zugehörige Produktionssystem, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net