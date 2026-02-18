© Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.comZum Abschied setzt Altmeister Warren Buffett neue Akzente: Sechs Jahre nach dem Ausstieg aus dem Zeitungsgeschäft steigt Berkshire wieder ein - während große Tech-Positionen spürbar zurückgefahren werden.Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal 2025 mehrere markante Portfolio-Umschichtungen vorgenommen - es war zugleich das letzte Quartal unter der Führung von Warren Buffett, bevor zu Jahresbeginn Greg Abel den CEO-Posten übernahm. Aus der 13F-Meldung geht hervor, dass Berkshire neu bei der New York Times Company eingestiegen ist. Der Konzern erwarb 5,07 Millionen Aktien im Wert von 351,7 Millionen US-Dollar zum Quartalsende. Damit kehrt Berkshire sechs Jahre nach dem Verkauf seines …Den vollständigen Artikel lesen
