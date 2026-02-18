ACATIS-Gründer, "Buffett 2.0"-Strategieentwickler und Goldener-Bulle-Preisträger verbindet klassische Investmentphilosophie mit Künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement Dr. Hendrik Leber zählt im deutschsprachigen Raum züden Pionieren und Förderern des Value Investing. Vor dem Hintergrund dieser langfristig angelegten Investmentphilosophie gründete er 1994 die heutige ACATIS Investment KVG mbH. Durch seine hohe Kompetenz im Investmentbereich ist Dr. Leber ein gefragter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld