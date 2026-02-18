Köln (ots) -Ein leichtes Kratzen, Schmerzen beim Schlucken oder ein trockener Hustenreiz - Halsschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in der Erkältungssaison. Die gute Nachricht: In vielen Fällen sind sie harmlos und lassen sich mit einfachen Maßnahmen gezielt lindern. Was jetzt hilft, ist weniger "abwarten", sondern eine Unterstützung dort, wo die Beschwerden entstehen.Beruhigen, befeuchten, schützenDamit sich Hals und Stimme schneller erholen, ist es sinnvoll, die Schleimhäute feucht zu halten und vor weiteren Reizen zu schützen. Neben bewährten Hausmitteln wie viel Trinken, ausreichend feuchter Raumluft und Ruhe können Produkte, die direkt im Mund- und Rachenraum wirken, eine gezielte Unterstützung bieten. Lutschtabletten, Sprays oder Sirupe befeuchten die Schleimhäute, legen sich schützend über die gereizten Stellen und können so Schmerzen sowie den Hustenreiz lindern, ob im Alltag oder unterwegs.Gut zu wissen: Was dem Hals jetzt guttut- Den Hals gut befeuchten: Ausreichend trinken und die Schleimhäute gezielt feucht halten - das beruhigt und unterstützt die Regeneration.- Reize möglichst vermeiden: Kalte Außenluft, trockene Heizungsluft oder häufiges Sprechen können den Hals zusätzlich belasten.- Direkt im Hals unterstützen: Produkte, die direkt im Mund- und Rachenraum wirken - etwa Lutschtabletten, Sprays oder Sirup, z. B. von anginetten - legen sich schützend über die gereizten Schleimhäute. So können sie den Hals beruhigen, vor weiteren Reizen schützen und sowohl Halsschmerzen als auch den Hustenreiz lindern.Gezielte Unterstützung bei Halsschmerzen und ReizhustenMit verschiedenen Darreichnungsformen bietet anginetten eine Auswahl zur gezielten Unterstützung bei Halsschmerzen und trockenem Reizhusten.anginetten Halstabletten desinfizieren den Mund- und Rachenraum, wodurch Bakterien bekämpft und Schwellungen reduziert werden. Auf diese Weise beruhigen sie den gereizten Hals und unterstützen die Linderung von Halsschmerzen, Rötungen und Schwellungen. Sie sind in verschiedenen Varianten, auch zuckerfrei, erhältlich und eignen sich ideal für den Alltag und unterwegs.Ergänzend dazu bietet anginetten Hals Sprays an, die gezielt bei Halsschmerzen und trockenem Husten eingesetzt werden können. Durch die direkte Anwendung im Hals werden gereizte Schleimhäute durch einen Schutzfilm beruhigt und der Hustenreiz gelindert - eine praktische Alternative zu den klassischen Lutschtabletten. Die Variante anginetten Hals Spray junior ist speziell für Kinder ab 3 Jahren konzipiert.Neu im Sortiment ist der anginetten Hals & Husten Sirup. Durch die Kombination aus Honig und einer speziell entwickelten mukoadhäsiven Rezeptur befeuchtet der Hals &Husten Sirup die Schleimhäute in Hals und Rachen und legt sich wie ein schützender Film darüber, lindert den Hustenreiz und ist so besonders angenehm vor dem Einschlafen oder für Kinder, die keine Lutschtabletten oder Sprays mögen. Geeignet für die ganze Familie ab 3 Jahren.Weitere Informationen finden Sie unter www.anginetten.dePflichttexteanginetten Halstabletten zuckerfreiWirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2OAnwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.Warnhinweise: Enthält Isomalt, Ponceau 4R und Levomenthol. Packungsbeilage beachten.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.anginetten HalstablettenWirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2O.Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.Warnhinweise: Enthält Glucose, Sucrose, Ponceau 4R und Levomenthol. Packungsbeilage beachten.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.Über die Klosterfrau Healthcare Group:Die Klosterfrau Group ist aus dem 1826 von der Klosterfrau Maria Clementine Martin in Köln gegründeten Unternehmen entstanden. Die Klosterfrau Group bildet inzwischen das gemeinsame Dach für Unternehmen in den Bereichen Consumer Healthcare, Medical, Contract Manufacturing und Cosmetics. Zentrale Services wie Finanzen, Controlling, Personal, IT und viele mehr sind am Gründungsstandort und Hauptsitz in Köln angesiedelt. Tradition und Innovation prägen die Kultur der Klosterfrau Group und bilden eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Mit rund 1.400 Mitarbeitern an 17 Standorten in Europa ist die Klosterfrau Group eine treibende Kraft in der Gesundheitsbranche.Über die Marke anginetten:Seit 1965 steht anginetten für bewährte Hilfe bei Halsschmerzen. Mit einem breiten Sortiment bietet anginetten für jedes Bedürfnis eine passende Lösung: klassische Lutschtabletten in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ein 2-in-1 Halsspray für Erwachsene bei Halsschmerzen und trockenem Husten, ein mildes Spray für Kinder mit angenehmen Kirschgeschmack sowie der neue Hals & Husten Sirup zur kombinierten Linderung von Halsschmerz und Husten.