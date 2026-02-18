Rapperswil (ots) -Die Schweizer Business-Software bexio verzeichnet neu über 100'000 Kunden. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Position als Marktführer und unterstützt die rasant fortschreitende Digitalisierung von kleinen Unternehmen in der Schweiz.Hinter dieser Zahl stehen 100'000 Unternehmer, die ihren administrativen Alltag erfolgreich in die Cloud verlagert haben. Für bexio ist dies das Vertrauen in eine Vision, in der das Büro einfach nebenbei funktioniert. "Wir feiern heute 100'000 Unternehmer, die mit uns die Digitalisierung der Schweiz vorantreiben", erklärt Markus Naef, CEO von bexio. "Unternehmer sollen ihre Zeit nicht mit Papierkram verschwenden. Sie sollen sie in das investieren, was sie antreibt: ihr Handwerk, ihre Projekte und ihre Kunden."KI-gestützte Innovation für den AlltagUm diese Effizienz weiter zu steigern, investiert bexio in die Weiterentwicklung der Plattform. Mit der Lancierung der neuen Pakete ab März 2026 rückt Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend in den Fokus. Claudio Beltrametti, Chief Product Officer (CPO), erklärt: "Der Meilenstein von 100'000 Kunden zeigt uns, dass einfache und transparente Lösungen gewinnen. Unsere verbesserte KI Extraktion steht Kunden bereits mit den neuen Paketen zur Verfügung. Mit bexio Intelligence werden wir zukünftig aber noch einen Schritt weiter gehen und KMU zusätzliche smarte KI Verstärkung liefern."Lokal und bewährtBei allem Fokus auf technologische Innovation bleiben die bewährten Stärken bestehen. Als All-in-one-Lösung vernetzt bexio die Unternehmen direkt mit über 7'000 Treuhand-Partnern sowie Banken und Behörden. "Dass uns heute so viele Unternehmen vertrauen, liegt an unserer täglichen Arbeit, die Bedürfnisse der KMU abzuholen und auch an unserer lokalen Verankerung", betont Franziska Iselin, Chief Operating Officer (COO). "Auch wenn wir mit KI in die Zukunft gehen, bleiben unsere Schweizer Wurzeln zentral. Wir setzen weiterhin kompromisslos auf höchste Datensicherheit in zertifizierten heimischen Rechenzentren und einen persönlichen, lokalen Support, der die Sprache unserer Kunden spricht."Über bexiobexio ist die führende Schweizer Cloud-Business-Software für KMU, eine integrierte Gesamtlösung für eine einfache und erfolgreiche Geschäftsführung. Sie löst die täglichen Herausforderungen von Kleinunternehmen, Selbstständigen und Freelancern, indem sie alle wesentlichen Aspekte des Geschäftsalltags nahtlos in einer einzigen All-in-One-Plattform vereint. Mit bexio digitalisieren und automatisieren Unternehmen KI-unterstützt ihre Geschäftsprozesse, sparen wertvolle Zeit und gewinnen Freiraum, damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was das Unternehmen wirklich voranbringt. bexio verbindet Unternehmen und ihre Treuhänder. Auf Basis der aktuellen Unternehmenszahlen erhalten Unternehmen fundierte Fachberatung und klare Strategieempfehlungen, die helfen, Prioritäten zu setzen, Risiken abzuwägen und Chancen rechtzeitig zu nutzen. Über 100'000 Kunden vertrauen auf die bewährte Schweizer Qualität, die Sicherheit und die Innovation von bexio, der Lösung, die mit jedem Business mitwächst.bexio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mobiliar.Pressekontakt:Thommy Rüegg (Head Communications, bexio), media@bexio.comOriginal-Content von: bexio ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058603/100938493