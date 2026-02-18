Die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr hat man wohl übertroffen! Vorläufigen Zahlen zufolge liegt der Nettogewinn bei rund 200 Mio. Euro, während DÜRR von 120 bis 170 Mio. Euro ausgegangen war. Auch die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten liegt mit 5,6 % höher als DÜRR es mit 4,5 bis 5,5 % angepeilt hatte. Bevor am 5. März die endgültigen Zahlen kommen, eröffnet sich schon heute die Möglichkeit an der poitiven Perspektive teilzuhaben - mit einem Aktienkauf!
