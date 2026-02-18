Augsburg, 18. Februar 2026
20 Jahre SQUAD Growth: Zwei Jahrzehnte aktives Stock-Picking in europäischen Nebenwerten
Über zwei Jahrzehnte hinweg hat der Fonds unterschiedliche Marktphasen durchlaufen - von Finanz- und Staatsschuldenkrise über die Pandemie bis hin zu geopolitischen Umbrüchen und einem deutlich veränderten Zinsumfeld. Der Investmentprozess blieb dabei unverändert: Im Mittelpunkt steht die sorgfältige Analyse einzelner
"Unser Growth-Value-Ansatz kombiniert dabei attraktive Wachstumsunternehmen mit der Disziplin eines Value-Investors", erklärt Fondsberater Stephan Hornung. "Gerade in Nebenwerten finden sich häufig spezialisierte
Die langfristige Ausrichtung des Investmentprozesses wird seit Beginn des Jahres durch eine Erweiterung im Fondsberater-Team ergänzt: Seit Anfang 2026 ist Tobias Kastenhuber ebenfalls Fondsberater des SQUAD Growth und betreut das Portfolio gemeinsam mit Stephan Hornung.
Aus Sicht der Fondsberater zeigen sich aktuell sowohl regional als auch innerhalb der Marktkapitalisierungen
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums blickt das Team nicht nur zurück, sondern ordnet auch das aktuelle Marktumfeld ein: Bewertungsunterschiede zwischen Marktsegmenten treten im Zeitverlauf regelmäßig auf und verändern sich. Zeitpunkt und Ausmaß möglicher Anpassungen lassen sich jedoch nicht vorhersagen.
Der Fonds ist aktuell für Investitionen geöffnet. Mit einem Fondsvolumen von derzeit über 200 Mio. € verfügt er über eine Größe, die eine flexible Umsetzung des Investmentansatzes im europäischen Nebenwertesegment
Kontakt: Frau Jennifer Haller | Marketing Manager | Tel. 0821-455420-75 | E-Mail: haller@squad-fonds.de
Emittent/Herausgeber: SQUAD Fonds
