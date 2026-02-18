

Augsburg, 18. Februar 2026 20 Jahre SQUAD Growth: Zwei Jahrzehnte aktives Stock-Picking in europäischen Nebenwerten

Der europäische Nebenwertefonds SQUAD Growth feiert sein 20-jähriges Bestehen. Seit der Auflage im Februar 2006 verfolgt der Fonds einen aktiven, fundamental geprägten Investmentansatz mit Fokus auf wachstums- und ertragsstarke Unternehmen aus dem europäischen Small- und Mid-Cap-Segment. Über zwei Jahrzehnte hinweg hat der Fonds unterschiedliche Marktphasen durchlaufen - von Finanz- und Staatsschuldenkrise über die Pandemie bis hin zu geopolitischen Umbrüchen und einem deutlich veränderten Zinsumfeld. Der Investmentprozess blieb dabei unverändert: Im Mittelpunkt steht die sorgfältige Analyse einzelner

Unternehmen, ihrer Geschäftsmodelle, Bilanzqualität und Bewertung. Auch langfristige Kennzahlen spiegeln diese Entwicklung wider: Seit Auflage erzielte der Fonds knapp 700 % und damit eine durchschnittliche Wertentwicklung von 10,96 % p.a. bei einer Volatilität von 12,42 % (Quelle: Axxion S.A., Stand: 31.01.2026). "Unser Growth-Value-Ansatz kombiniert dabei attraktive Wachstumsunternehmen mit der Disziplin eines Value-Investors", erklärt Fondsberater Stephan Hornung. "Gerade in Nebenwerten finden sich häufig spezialisierte

Geschäftsmodelle mit strukturellem Wachstum, die vom Kapitalmarkt zeitweise weniger beachtet werden." Die langfristige Ausrichtung des Investmentprozesses wird seit Beginn des Jahres durch eine Erweiterung im Fondsberater-Team ergänzt: Seit Anfang 2026 ist Tobias Kastenhuber ebenfalls Fondsberater des SQUAD Growth und betreut das Portfolio gemeinsam mit Stephan Hornung. Aus Sicht der Fondsberater zeigen sich aktuell sowohl regional als auch innerhalb der Marktkapitalisierungen

deutliche Bewertungsunterschiede. Während US-Aktien in den vergangenen Jahren stark im Fokus standen, liegt das Bewertungsniveau europäischer Aktien insgesamt niedriger. Auch innerhalb Europas notieren Nebenwerte

derzeit mit einem Abschlag gegenüber großen Standardwerten. "Wir beobachten bei einzelnen Unternehmen

Abweichungen zwischen Börsenkursen und fundamentaler Entwicklung", so Kastenhuber. "Gerade in solchen Marktphasen gewinnt sorgfältige Einzeltitelauswahl an Bedeutung." Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums blickt das Team nicht nur zurück, sondern ordnet auch das aktuelle Marktumfeld ein: Bewertungsunterschiede zwischen Marktsegmenten treten im Zeitverlauf regelmäßig auf und verändern sich. Zeitpunkt und Ausmaß möglicher Anpassungen lassen sich jedoch nicht vorhersagen. Der Fonds ist aktuell für Investitionen geöffnet. Mit einem Fondsvolumen von derzeit über 200 Mio. € verfügt er über eine Größe, die eine flexible Umsetzung des Investmentansatzes im europäischen Nebenwertesegment

ermöglicht. Wir bedanken uns bei unseren langjährigen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die kommenden Jahre.

Über SQUAD Fonds: Die Marke SQUAD Fonds wurde 2004 von der Discover Capital GmbH in

Augsburg ins Leben gerufen. Sie bietet eine Plattform für unabhängige, inhabergeführte Fonds-

boutiquen. Unter dem gemeinsamen Markendach agieren erfahrene Investmentspezialisten mit einem

erfolgreichen Track Record. Der Fokus liegt auf der Analyse und Auswahl unterbewerteter, werthaltiger Aktien und Anleihen. Mehr Infos unter: https://squad-fonds.de/ Kontakt: Frau Jennifer Haller | Marketing Manager | Tel. 0821-455420-75 | E-Mail: haller@squad-fonds.de

