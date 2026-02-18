EQS-News: GBC AG
Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026
Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 25. Februar 2026 ein. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und strategische Wachstumsperspektiven zu informieren.
Vor dem Hintergrund einer zunehmend globalen Kapitalmarktkommunikation hat sich das IIF als feste Größe im internationalen Investoren-Dialog etabliert. Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, blickt optimistisch auf die kommende Veranstaltung:
"Das International Investment Forum hat sich als international anerkannte Plattform etabliert, um Investoren gezielt spannende und aussichtsreiche Investmentchancen zu präsentieren. Besonders freut uns, dass wir im Rahmen des IIF attraktive Unternehmen und Investmentstories aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien zusammenbringen und Investoren damit einen breiten, globalen Überblick über relevante Wachstumsmärkte ermöglichen."
Auch Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, hebt den aktuellen Marktzyklus und die daraus resultierenden Chancen hervor:
"Die aktuelle Rohstoffhausse eröffnet Investoren außergewöhnlich attraktive Investmentchancen. Das IIF bietet eine kostenfreie und ideale Plattform, um Unternehmen aus dem Rohstoff- und Mining-Sektor ebenso wie aus angrenzenden Zukunftsbranchen kompakt, transparent und im direkten Dialog mit dem Management kennenzulernen."
Das IIF Online Investment Event richtet sich an Family Offices, institutionelle Investoren, Analysten sowie qualifizierte Privatanleger. Während der Live-Präsentationen können Fragen interaktiv über ein Chat-Q&A-Tool direkt an das Management gestellt werden.
Teilnehmende Unternehmen des International Investment Forum (25. Februar 2026)
Event-Details im Überblick
Registrierung & Programm
Kostenfreie Registrierung:
Vollständiger Zeitplan & Programm:
