Die Nachfrage nach der One-Pot-LFP-Technologielösung von Nano One steigt in drei Kernsegmenten des Marktes: Verteidigung und nationale Sicherheit, Energiespeichersysteme (ESS) und Elektrofahrzeuge (EV).

Die Candiac-Demonstrationsanlage für Lithium-Eisenphosphat (LFP) von Nano One ist von zentraler Bedeutung für die Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens. Sie treibt die erste Produktion und die Erzielung von Einnahmen voran und unterstützt gleichzeitig das Wachstum der Technologielösungen und des Lizenzgeschäfts.

Die öffentliche Politik und die Nachfrage im Hinblick auf Mehrzweckprodukte treiben den Bedarf an einer lokalisierten Produktion von LFP-Kathodenaktivmaterialien (CAM) in verschiedenen Teilen der Welt außerhalb Asiens voran.

Vancouver (Kanada), den 18. Januar 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, ein Unternehmensupdate und einen Überblick zu seinen wichtigsten strategischen Zielen für 2026 zu präsentieren.

Geschäftsentwicklung und Marktchancen für LFP

Die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Batterien wächst weiter, wobei LFP-Chemikalien einen zunehmenden Anteil an diesem Wachstum haben. Sie machen etwa die Hälfte der weltweiten Zellnachfrage in allen Anwendungsbereichen aus und sind mit einem Anteil von über 90%[i] an den Installationen auch die dominierende Chemikalie im ESS-Marktsegment. Nordamerika entwickelt sich zu einer wichtigen Wachstumsregion, in der LFP in den Bereichen Netzspeicherung, Rechenzentren und kostensensible EV-Anwendungen Marktanteile gewinnt.

Diese Verschiebung spiegelt sich in einer schnell wachsenden LFP-Projektpipeline wider. In den USA stieg die geplante LFP-Kapazität im Jahr 2025 von rund 180 GWh auf fast 290 GWh, angetrieben durch eine Mischung aus neuen Projekten und der Umrüstung bestehender NCM-Gigafabriken[ii] - dies erfordert eine Lieferung von mehr als 600.000 Tonnen LFP-CAM pro Jahr. In Kanada bewegt sich die aufstrebende Lithium-Batteriezellenfertigung ebenfalls in Richtung LFP, was Chancen in der heimischen Lieferkette für die One-Pot-LFP-Kathodenproduktion schafft. Die Investitionen in diese Projekte erstrecken sich über mehrere Märkte weltweit, in denen Kunden und Regierungen bestrebt sind, regionalisierte, heimisch gesicherte Lieferketten aufzubauen.

Alex Holmes, President und Chief Strategy Officer von Nano One, sagte: "Die LFP-Demonstrationsanlage von Nano One in Candiac, Québec, wird als Sprungbrett für erste Umsätze entwickelt - zunächst mit Fokus auf Kunden, deren Qualifikationsanforderungen und Volumina mit der Größe und Kapazität von Candiac übereinstimmen. Candiac ermöglicht auch Produktbemusterungen, Risikominimierung und Entwicklungsarbeiten für viel größere Anlagen und Technologielizenzierungsmöglichkeiten. Wir streben erste kommerzielle LFP-Lieferverträge für Verteidigungs- und Energiespeicheranwendungen bis Ende 2026 an."

Nano One treibt seine Partnerschaft mit Sumitomo Metal Mining zur Kommerzialisierung seiner Technologie und mit Rio Tinto zur Lieferung von qualifiziertem Lithiumcarbonat in großen Mengen weiter voran. Die Partnerschaft mit Worley Chemetics dient der Weiterentwicklung von LFP-CAM-Paket-Technologielösungen, während sich die Initiative mit dem Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) auf die Förderung von LFP-CAM-Anlagen in den USA konzentriert.

Die Zusammenarbeit mit Herstellern von Lithium-Batteriezellen, Automobil-OEMs, Rohstofflieferanten, Ausrüstungsanbietern, Ingenieurbüros und Regierungsbehörden schreitet ebenfalls weiter voran, wobei sich die Partner in verschiedenen Phasen der Qualifizierung und der kommerziellen Verhandlungen befinden.

Candiac: Erste Umsätze und Demonstrationsanlage

Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One, sagte: "Unsere LFP-Produktionsstätte in Candiac, Québec, ist von zentraler Bedeutung für unsere Vermarktungsbemühungen und Wachstumsinitiativen. Die Pilot- und Demonstrationslinien ermöglichen einen schrittweisen Ansatz, der durchdacht, schlank und auf Produktivität optimiert ist. Er richtet die Investitionsausgaben an der tatsächlichen Nachfrage aus und ermöglicht es, Kunden sowie potenziellen strategischen und finanziellen Partnern die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren."

Bild: Die LFP-CAM-Anlage von Nano One in Candiac, Québec, mit Pilot- und Demonstrationsproduktionslinien im Maßstab 1:1.

Die Pilotanlage mit einer Kapazität von rund 200 Tonnen pro Jahr (tpa) ist bereits für Kundenproben, kontinuierliche Prozess- und Produktverbesserungen sowie kleine kommerzielle Verkäufe in Betrieb, wobei die ersten kommerziellen Vereinbarungen für Ende 2026 angestrebt werden.

Die Demonstrationsanlage wird derzeit manuell in einem Reaktor in Originalgröße betrieben, wobei Automatisierungsverbesserungen vorgenommen werden, um eine in Betrieb genommene Kapazität von rund 800 tpa in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu erreichen. Diese Anlage wird sich auf die Herstellung von LFP-Kathodenmaterialien, die Steigerung des kommerziellen Absatzes und die Demonstration voll automatisierter und integrierter One-Pot-Reaktoren in Originalgröße konzentrieren, die mit Materialtrocknungs-, Kalzinierungs- und Verpackungsprozessen verbunden sind.

Die Demonstrationsanlage unterstützt auch die für die Produktqualifizierung der A-, B- und C-Muster erforderlichen Mengen für große Zellhersteller, die sich durch Abnahmevereinbarungen mit großen LFP-Anlagen, die mit der One-Pot-Technologie von Nano One betrieben werden, die zukünftige Versorgung sichern möchten.

Design-One-Build-Many-Lizenzierungswachstumsstrategie

Nano One verfolgt eine Wachstumsstrategie im Bereich Lizenzen, um dem weltweit steigenden Bedarf an Alternativen für Lieferketten und Verarbeitungsprozesse gerecht zu werden, die diversifizierte LFP-Ökosysteme, Lokalisierung und Widerstandsfähigkeit ermöglichen. Die One-Pot-Technologielösung wird direkt an bestehende CAM-Hersteller vermarktet, die potenzielle Lizenznehmer sind und nach LFP-Kathodenmaterialien suchen, die einen technologischen Vorsprung und kostengünstige Prozesse bieten. Dabei handelt es sich um Partner für industrielle Lösungen, die Wachstum und Skalierung in aufstrebenden Märkten weltweit vorantreiben können.

Nano One entwickelt zudem ein umfassenderes Technologieangebot durch seine Partnerschaft mit Worley Chemetics und deren Kollegen bei Worley Comprimo. Insgesamt verfügt die Technology Solutions-Gruppe bei Worley über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, dem Vertrieb und der Bereitstellung von chemischen Verarbeitungstechnologielösungen weltweit. Sie halten einen bedeutenden Marktanteil in ihren jeweiligen Segmenten und haben sich im Januar Nano One in Candiac angeschlossen, um bei der strategischen Planung für 2026 zusammenzuarbeiten.

Der "Design-One-Build-Many"-Ansatz umfasst ein serienreifes One-Pot-LFP-CAM-Paket, dessen Fertigstellung und Vermarktung für das erste Halbjahr 2026 geplant ist. Dieses bietet ein Inside-Battery-Limits-Angebot (ISBL), das im Wesentlichen das "Herzstück" einer One-Pot-LFP-Produktionslinie darstellt und auf einen Kostenvoranschlag der Klasse 3 ausgelegt ist. Es umfasst auch ein vorläufiges Prozessdesignpaket und qualifizierte Angebote von Lieferanten für wichtige Ausrüstungsgegenstände, wodurch eine ausreichende Definition bereitgestellt wird, um diesen Technologie-Stack bei einer globalen Zielkundengruppe zu bewerben.

Kapital- und Finanzdisziplin

Im Dezember 2025 schloss das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung erfolgreich ab, um die nächsten Phasen der Produktions- und Lizenzierungspläne zu finanzieren. Diese Finanzierung stellt das erforderliche Startkapital für die Erweiterung in Candiac und damit verbundene Projekte bereit und ermöglicht es Nano One, vertraglich vereinbarte staatliche Mittel in Anspruch zu nehmen und seinen finanziellen Runway zu verlängern.

Carlo Valente, CFO von Nano One, sagte: "Diese Finanzierung ergänzt unsere bisher erzielten nicht verwässernden Kapitalquellen, darunter staatliche Fördermittel, die Sale-and-Leaseback-Transaktion in Candiac und unser Verkauf von unbebautem Land. Seit Anfang 2024 wurden über 63,0 Millionen CAD an nicht verwässerndem Kapital gesichert, und zum 30. September 2025 verfügte Nano One über einen Kassenbestand von 17,8 Millionen CAD. Nach dem 30. September 2025 schloss das Unternehmen eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 7,0 Millionen CAD ab und erhielt zudem 5 Millionen CAD von NRCan zur Unterstützung der Expansionspläne in Candiac. Zum Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 25,8 Millionen CAD an nicht in Anspruch genommenen staatlichen Fördermitteln."

Das At-the-Market-Programm (ATM) von Nano One wurde seit seiner Einführung nur in geringem Umfang genutzt und stellt eine kostengünstige Finanzierungsquelle sowie einen kleinen Teil des gesamten Handelsvolumens dar. Die detaillierten Ergebnisse werden in den Quartals- und Jahresberichten veröffentlicht.

Öffentliche Politik, Nachfrage im Hinblick auf Dual-Use-Produkte und "Warum gerade jetzt?"

Die Politik der Regierung, die Kundennachfrage und die Strategien der Lieferkette sind nun auf eine lokalisierte LFP-Kathodenproduktion ausgerichtet.

"Die kanadische Regierung ist stolz darauf, Nano One bei der Skalierung ihrer in Kanada hergestellten Batterieinnovation zu unterstützen. In einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Batterien stark ansteigt, könnte ihre Arbeit nicht wichtiger sein. Wir zeigen der Welt, wie man sauberere, sicherere und nachhaltigere Lieferketten aufbaut. Diese patentierte Technologie, die hier bei uns entwickelt wurde, trägt dazu bei, Kanada als weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien der nächsten Generation zu positionieren - und beweist, dass Kanada die Welt mit Energie versorgen kann."

- Der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen

Die Regierungen in den für Nano One wichtigen Ländern - darunter Kanada, die USA, Europa und der indopazifische Raum - haben kritische Mineralien und deren Derivate, darunter Batteriematerialien für Lithium-Ionen-Batterien, zur Priorität erklärt. Insbesondere LFP-Kathodenmaterialien finden aufgrund ihrer Bedeutung für die Energiespeicherung, die Verteidigung und Elektrofahrzeuge zunehmend Eingang in die Politikgestaltung und Finanzierungsentscheidungen der Regierungen. Im Jahr 2025 verlangsamte sich der Absatz von Elektrofahrzeugen in den USA, erreichte jedoch in der Europäischen Union Rekordhöhen, begleitet von einer starken Nachfrage im Hinblick auf LFP-Batterien für Rechenzentren.

Adam Johnson, Senior Vice President External Affairs von Nano One, sagte: "Diese Markttrends und neuen politischen Maßnahmen verstärken das Engagement von Nano One gegenüber wichtigen Entscheidungsträgern, unterstützt durch Onshoring-Bemühungen und Maßnahmen in mehreren Märkten weltweit außerhalb Asiens, die alle darauf abzielen, die lokale, widerstandsfähige und nachhaltige Versorgung in ihren jeweiligen Regionen auszubauen."

Politische Maßnahmen wie der US-amerikanische National Defense Authorization Act (NDAA) von 2025 verbieten ab 2028 die Beschaffung von Batterien und Batteriekomponenten von verbotenen ausländischen Unternehmen (Prohibited Foreign Entities, PFEs) für das US-Militär, während der US-Kongress die 45X Produktionssteuergutschrift bei 35 USD/kWh beibehalten hat. Zusammen entsprechen diese Anreize einem der wichtigsten Schwerpunktmärkte von Nano One, den USA, um die lokale Produktion von LFP-Batterien und Kathodenmaterialien zu entwickeln.

Die Verteidigungsausgabenverpflichtungen der NATO und die Strategien für Mehrzwecknutzung (Dual Use) in Verteidigung und Zivilbereich unterstützen die Ambitionen einer lokalisierten Lieferkette im Rahmen der 2%- und 5%-Verpflichtungen. Die Maßnahmen der G7 zur Diversifizierung kritischer Mineralien durch die Critical Minerals Production Alliance treiben die Lieferketten ebenfalls in Richtung verbündeter Länder und weg von der Abhängigkeit von einzelnen Ländern. Die One-Pot-Technologielösung von Nano One ist für diese Welt konzipiert: Sie ist kostengünstig, vereinfacht Lieferketten, reduziert Abfall und wird durch regional bezogene Rohstoffe unterstützt.

Strategische Ziele für 2026

Nano One geht mit den vor einem Jahr festgelegten Hauptkatalysatoren in das Jahr 2026: Die Anlage in Candiac nähert sich der Umsatzrealisierung, das CAM-Paket steht kurz vor der Markteinführung und die Bilanz ist so strukturiert, dass sie die nächste Phase der Umsetzung unterstützt. Vor diesem Hintergrund sind die Schwerpunkte von Nano One für 2026:

• Produktverkäufe: Vorantreiben der Kundenqualifizierung in Candiac im Hinblick auf erste kommerzielle Verkäufe und mehrjährige Kaufverpflichtungen, Fortsetzung der Produkt- und Prozessverbesserungen und Berichterstattung über die Skalierung und Optimierung der Produktionskapazitäten in Candiac.

• Technologielizenzierung: Fertigstellung und Vermarktung des CAM-Pakets als lizenzfertiges One-Pot-LFP-ISBL-Design für strategische Ziele und Fortsetzung der Kundenbeziehungen für den Verkauf von reinen Technologielizenzen.

"Wir haben die Grundlagen geschaffen", sagte Dan Blondal, CEO von Nano One, "und konzentrieren uns nun auf die Umsetzung, die Umwandlung der Zielkundenbeziehungen in kommerzielle Produkt- und Technologieverkäufe und den Aufbau einer wiederkehrenden Umsatzbasis durch Lizenzen und Lizenzgebühren, die den langfristigen Shareholder Value steigern."

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Verfahrenstechnikunternehmen, das die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien revolutioniert. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und einfacher zu genehmigende CAM-Produktion mit robusten Lieferketten ermöglichen.

Die Technologie eliminiert Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regionaler Rohstoffe und reduziert die Abhängigkeit von volatilen ausländischen Lieferketten. Modulare Anlagen sind mit weniger Schritten konzipiert, um Investitionskosten, Energie- und Umweltintensität zu reduzieren und die Bereitstellung, Herstellung und Lizenzierung zu beschleunigen.

Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgt im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während die Pilotierung, Demonstration und kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind und von einem Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Kathodenherstellung für globale Zellhersteller unterstützt werden.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie "Design-One-Build-Many" von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die als "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: Umsatzgenerierung; operatives Wachstum; Verkäufe, Lizenzierungen und Abnahmen; staatliche Finanzierung; Entstehung von Kosten; Wettbewerbsbedingungen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen für die Abnahme der Produkte und Lizenzpakete des Unternehmens; den Zeitpunkt, die Vollständigkeit und die kommerzielle Einsatzbereitschaft der Technologiepakete des Unternehmens; die Fortsetzung, Umsetzung oder Wirksamkeit von staatlichen Richtlinien, Anreizen, Steuergutschriften oder Beschaffungsrahmenwerken zur Unterstützung lokalisierter Batterielieferketten; Beschleunigung und Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen bestehen oder entstehen könnten, sowie die Leistung, Beiträge und Ergebnisse strategischer Partner und Kooperationspartner; Wert, Funktionen und beabsichtigte Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One für die Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; der Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie, einschließlich der Produktionskapazitätsziele, Inbetriebnahmezeitpläne und operativen Meilensteine für die Anlage in Candiac; der erfolgreiche Abschluss von Produktqualifizierungsprogrammen, Tests, Validierungs- oder Zertifizierungsprozessen für Kunden; und die Umsetzung der aktuellen und zukünftigen Pläne des Unternehmens, die von Kapitalunterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "laufend", "Ziel", "Zielsetzung", "potenziell", "erwartet" oder "erwartet nicht", "vorgeschlagen", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden könnten, würden oder könnten. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Überzeugungen von Nano One wider und basieren auf den Nano One derzeit verfügbaren Informationen und auf Annahmen, die wir für angemessen halten. Diese Annahmen umfassen unter anderem Annahmen in Bezug auf: vertraglich vereinbarte Projekte; Umsatzgenerierung; operatives Wachstum; Lizenzierung und Abnahmevereinbarungen; staatliche Finanzierung; Entstehung von Kosten; Wettbewerbsbedingungen; Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung aus kollektiven Regierungsprogrammen; Verwendung der Erlöse; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologien und Pläne für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung, Inbetriebnahme, Prozessleistung und industriellen Umsetzung neuer Fertigungstechnologien; den Zeitpunkt, die Vollständigkeit und die kommerzielle Einsatzbereitschaft der Technologiepakete des Unternehmens; die Fortsetzung, Umsetzung oder Wirksamkeit von staatlichen Maßnahmen, Anreizen, Steuergutschriften oder Beschaffungsrahmenbedingungen zur Unterstützung lokaler Batterie-Lieferketten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie sonstige Risikofaktoren und Risiken, die im Prospektnachtrag, im Basisprospekt, im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens, in der Managementdiskussion und -analyse sowie in anderen Dokumenten offengelegt sind, die von Zeit zu Zeit unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die aktuellen Bedingungen auf den Kapitalmärkten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Gesetzesänderungen sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften oder der Verlust von Schlüsselpersonen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

#_ednref1 Quelle: Benchmark's Battery Tech Expo 2025: Europe's Drive for Cathode Independence.

#_ednref2 Quelle: Benchmark's Mine to Grid: 2025 Year in Review.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83034



