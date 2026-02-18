© Foto: Mark Lennihan - APBeim India AI Impact Summit kündigte Microsoft eine Investition von rund 50 Milliarden US-Dollar an, um den KI-Ausbau in Schwellenländern voranzutreiben. Der US-Technologiekonzern Microsoft plant, bis zum Ende des Jahrzehnts rund 50 Milliarden US-Dollar zu investieren, um den Zugang zu KI-Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich auszuweiten. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des India AI Impact Summit und unterstreicht die wachsende Bedeutung aufstrebender Märkte für die nächste Phase der KI-Expansion. Die Investition soll laut Unternehmensangaben die breite Einführung künstlicher Intelligenz beschleunigen und zugleich lokale Innovationsökosysteme stärken. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE