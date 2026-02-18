Die Aufsicht über den KI-Einsatz bei Versicherungsvermittlern wird wohl bei den Industrie- und Handelskammern liegen. Einen Gesetzesentwurf hat das Bundeskabinett beschlossen. Der AfW-Verband begrüßt die pragmatische Lösung, warnt aber vor unkoordinierten Mehrfachprüfungen. In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett Kabinett beschlossen, wer die KI-Aufsicht in Deutschland übernehmen soll. Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger betont, dass man die Vorgaben zur europäischenKI-Verordnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
