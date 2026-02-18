Stuttgart (ots) -Die girocard ist das beliebteste bargeldlose Bezahlverfahren in Deutschland. Einen maßgeblichen Anteil am Erfolg des nationalen Zahlungssystems hat die Sparkassen-Card. Auch im Jahr 2025 stiegen die mit der girocard der Sparkassen generierten Transaktionen und Umsätze deutlich an.- Die Sparkassen-Kundinnen und -Kunden bezahlten im letzten Jahr 4,6 Milliarden Mal mit ihrer Sparkassen-Card. Das ist deutlich mehr als die Hälfte (56 Prozent) aller girocard-Zahlungen und bedeutet eine Steigerung von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 4,2 Milliarden Transaktionen). Im Jahr 2025 waren 47,1 Millionen Sparkassen-Cards im Umlauf.- Durch diese Zahlungen ergab sich im vergangenen Jahr ein Umsatz in Höhe von insgesamt 161 Milliarden Euro, das ist ein Zuwachs von 3,7 Prozent im Vergleich zu 2024 (155 Milliarden Euro).- Der Durchschnitts-Bon aller Zahlungen mit der Sparkassen-Card betrug 34,98 Euro im Jahr 2025 (2024: 36,68 Euro).Zahlungen mit der Sparkassen-Card fast nur noch kontaktlosTrotz des bereits sehr hohen Niveaus nahm der Anteil an kontaktlosen Zahlungen im girocard-System weiter zu. Auch für Sparkassen-Kundinnen und -Kunden wird kontaktloses Bezahlen immer selbstverständlicher.- Sie zahlten im Jahr 2025 mit ihrer Sparkassen-Card rund 4,3 Milliarden Mal kontaktlos (2024: 3,9 Milliarden).- Das ergibt einen Anteil von rund 94 Prozent an allen Sparkassen-Card-Zahlungen im Jahr 2025 (2024: 92%).- Der Durchschnitts-Bon für kontaktlose Zahlungen mit der Sparkassen-Card lag im Jahr 2025 im Schnitt bei 33,93 Euro (2024: 35,23 Euro).- 22,9% aller girocard-Zahlungen erfolgten mit einer digitalen Sparkassen-Card (mit der App "Mobiles Bezahlen" oder mit Apple Pay).girocard WeiterentwicklungDamit die girocard auch künftig ihre starke Position im Zahlungsverkehr behauptet, wird sie konsequent weiterentwickelt. Ziel der Produktstrategie "girocard Weiterentwicklung" der Deutschen Kreditwirtschaft ist es, die girocard mit digitalen Innovationen noch attraktiver und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Die Sparkassen-Finanzgruppe arbeitet intensiv an der Umsetzung mit. Die im Sommer 2025 gestartete Partnerschaft mit PAYBACK war der erste erfolgreiche Meilenstein.Aktuell laufen gemeinsam mit der EURO Kartensysteme GmbH zwei zentrale Projekte; zum einen "Vorabgenehmigte Zahlungen": Zukünftig kann der Händler flexibel entscheiden, wann und in welcher Höhe er einen vom Kunden zugestimmten Betrag einzieht (z. B. Hotelzimmer- oder Mietwagenbuchungen). Zum anderen "Zahlungen in Händler-Apps": Die Karteninhaber können künftig ihre girocard auch in Händler-Apps hinterlegen. Die Kundinnen und Kunden können somit bei voller Kontrolle direkt mit der girocard in Dritt-Anwendungen bezahlen - bequem, sicher und einfach. Mit den beiden neuen Funktionen soll die girocard künftig für die Nutzerinnen und Nutzer sowie weitere Branchen zu einem noch attraktiveren Bezahlangebot werden.Pressekontakt:Stephan ArounopoulosTel.: +49 711 782 99 - 230E-Mail: stephan.arounopoulos@s-payment.comOriginal-Content von: S-Payment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162563/6219063