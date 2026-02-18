Herborn, Wetzlar, Pfungstadt, Lorch, Frielendorf, Rodgau und Heusenstamm (ots) -Das hr-Sinfonieorchester geht von Dienstag, 24., bis Freitag, 27. Februar, wieder auf Schultour durch Hessen. Das Orchester tauscht den Konzertsaal mit Turnhallen und Aulen von Grund- und Förderschulen und gibt acht exklusive Schulkonzerte in Herborn, Wetzlar, Pfungstadt, Lorch, Frielendorf, Rodgau und Heusenstamm.Die Schülerinnen und Schüler können sich auf die jeweils rund einstündigen Konzerte freuen, die von 45 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Simon Edelmann präsentiert werden. Ein Moderator führt durch das vielseitige Programm und lässt viel Raum für Fragen der Schülerinnen und Schüler. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Leonard Bernstein, Wolfgang Amadeus Mozart und anderen großen Komponisten. Als Solist*innen sind die Flötistin Marie Nassauer und der Posaunist Korbinian Weisser mit dabei, beide Jungstudierende an der Young Academy der HfMDK Frankfurt.2008 erstmals durchgeführt, ist die Hessen-Schultour ein Projekt des hr-Sinfonieorchesters in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk "Musik und Schule". Die gemeinsame Initiative des Hessischen Rundfunks und des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen wurde gegründet, um Brücken zwischen Schule und Konzertsaal zu schlagen und klassische Musik in den Alltag hessischer Schüler und Jugendlicher zu bringen."Seit einigen Jahren gehen wir zweimal pro Konzertsaison auf Schultour durch Hessen, eine Tour zu weiterführenden Schulen und eine Tour zu Grund- und Förderschulen. Das ermöglicht uns, das Programm noch besser auf die Schulen zuzuschneiden", sagt die Musikvermittlerin des hr-Sinfonieorchesters Phia-Charlotte Jensen. "Die Ausschreibung explizit für Förderschulen hat dazu geführt, dass wir viel mehr Bewerbungen von dieser Schulform erhalten, was uns sehr freut. Prinzipiell ist es uns ein großes Anliegen, für Schülerinnen und Schüler zu spielen, die nicht die Möglichkeit haben, einen Konzertsaal zu besuchen."Die teilnehmenden Schulen werden jeweils aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt. Nähere Informationen rund um das Bewerbungsverfahren zur Hessen-Schultour sowie weitere Angebote des hr-Sinfonieorchesters für Schulen erhalten Sie über den Newsletter des Netzwerks "Musik und Schule" oder bei Phia-Charlotte Jensen unter musik-und-schule@hr.de.Hessen-Schultour des hr-Sinfonieorchesters 2026:Dienstag, 24. Februar10.45 Uhr: Rehbergschule Herborn, Konzertort: Festsaal Vitos-Klinik, Austraße, 35745 Herborn13.15 Uhr: Friedrich-Fröbel-Schule, Bergstraße 45[SG1], 35578 WetzlarMittwoch, 25. Februar9 Uhr: Hahner-Schule, Wilhelm-Weingärtner-Straße 6, 64319 Pfungstadt-Hahn12.30 Uhr: Wisperschule, Schauerweg 2a, 65391 LorchDonnerstag, 26. Februar10.15 und 12 Uhr: Palmbergschule, Nelkenstraße 23, 34621 Frielendorf - beim Konzert um 12 Uhr sind Schüler*innen aus umliegenden Schulen ebenfalls eingeladen.Freitag, 27. Februar9.30 Uhr: Gartenstadtschule, Konzertort: Bürgerhaus Nieder-Roden, Römerstraße 13, 63110 Rodgau12 Uhr: Lindenschule, Konzertort: Sporthalle Martinsee, Martinseestraße 2, 63150 Heusenstamm - eingeladen sind Schüler*innen der Lindenschule, Adalbert-Stifter-Schule, Matthias-Claudius-Schule und Otto-Hahn-Schule (alle Heusenstamm).Das Programm:- Georges Bizet: "Lied des Torero" aus Carmen- Wolfgang Amadeus Mozart: Ouvertüre zur Oper "Die Entführung aus dem Serail" Ouvertüre zur Oper Le nozze di Figaro- Edvard Grieg: "Morgenstimmung" aus der Peer Gynt-Suite Nr. 1- Gabriel Fauré: Fantaisie op. 79 für Flöte und Orchesteroder- Launy Valdemar Grøndahl: Konzert für Posaune und Orchester, 1. Satz: Moderato assai ma molto maestoso- Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 1- Georg Friedrich Händel: 1. Satz aus der Wassermusik-Suite Nr. 2- Jessie Montgomery: Strum- Leonard Bernstein: "Mambo" aus "West Side Story"Weitere Informationen:www.hr-sinfonieorchester.dewww.facebook.com/hr-sinfonieorchesterwww.youtube.com/hrsinfonieorchesterZur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6219087