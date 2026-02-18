Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten spielen geopolitische Ereignisse eine Rolle, so die Analysten der Helaba.Es würden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gebe Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zudem stünden heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm. Diese würden uneinheitlich erwartet und sollten daher keinen nachhaltigen Einfluss auf die Zinserwartungen haben. In diesem Zusammenhang sei auch auf das heute Abend anstehende FOMC-Protokoll verwiesen, das eine zunächst vorsichtige Haltung der US-Notenbank anzeigen könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
