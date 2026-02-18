Augsburg (www.fondscheck.de) - Der europäische Nebenwertefonds SQUAD Growth (ISIN LU0241337616/ WKN A0H1HX) feiert sein 20-jähriges Bestehen, so SQUAD Fonds in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit der Auflage im Februar 2006 verfolgt der Fonds einen aktiven, fundamental geprägten Investmentansatz mit Fokus auf wachstums- und ertragsstarke Unternehmen aus dem europäischen Small- und Mid-Cap-Segment. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de