© Foto: picture alliance/dpa | Sven HoppeDer starke Kursanstieg bei Gold, Silber und Co. beschert Förderern dynamische Geschäfte. Davon profitiert jetzt auch Silberproduzent Hecla Mining. Hecla Mining profitiert vom stark gestiegenen Silberpreis Zwar war die Volatilität bei Edelmetallen, allen voran Silber, zuletzt enorm, doch gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht noch immer ein Plus von 130 Prozent zu Buche. Das sorgt für starke Geschäfte bei Förderern wie Hecla Mining, wie die am Dienstagabend vorgelegten Zahlen eindrucksvoll beweisen. Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse von 245,1 auf 448,1 Millionen US-Dollar zu. Das entspricht einem Anstieg von 82,8 Prozent und konnte die Erwartungen um beeindruckende 92,8 …Den vollständigen Artikel lesen
