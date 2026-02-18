Berlin (ots) -Der Deutsche Krebskongress (DKK) gilt als eines der wichtigsten Foren für Onkologie im deutschsprachigen Raum. Beim 37. Kongress in Berlin stehen erneut neue Strategien im Kampf gegen Krebs im Mittelpunkt - darunter auch innovative Ansätze in der Neuro-Onkologie. Besonderes Augenmerk gilt dem Gliom WHO-Grad 4, einem der aggressivsten und bislang unheilbaren Hirntumoren sowie einer innovativen Therapieform: den sogenannten Tumor Treating Fields (TTFields).Gliom WHO-Grad 4: aggressiv, komplex, nicht heilbarDas Gliom WHO-Grad 4 stellt Ärztinnen und Ärzte bis heute vor große Herausforderungen: Es wächst schnell, infiltriert gesundes Hirngewebe und kann selbst durch moderne medizinische Verfahren nicht vollständig entfernt werden. Häufig treten beim Gliom WHO-Grad 4 neurologische Symptome wie Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Lähmungen oder Taubheitsgefühle auf. Die Prognose ist schlecht: Trotz intensiver Standardtherapien - Operation, Bestrahlung, Chemotherapie und TTFields - liegt die durchschnittliche Lebenserwartung nach der Diagnose weiterhin bei nur etwa eineinhalb bis zwei Jahren.Elektrische Wechselfelder als ergänzender TherapieansatzVor diesem Hintergrund rücken innovative Therapien zunehmend in den Fokus der onkologischen Forschung. Eine davon sind die Tumor Treating Fields, kurz TTFields. Dabei handelt es sich um schwache, elektrische Wechselfelder, die gezielt auf sich teilende Krebszellen wirken. Sie greifen in den Prozess der Zellteilung ein, indem sie wichtige Strukturen der Tumorzellen stören und so das Tumorwachstum hemmen. Gesunde, ruhende Zellen bleiben dabei weitgehend unbeeinträchtigt.TTFields im AlltagDie TTFields-Therapie ist bereits Teil der klinischen Standardversorgung erwachsener Patientinnen und Patienten mit neu diagnostiziertem Gliom WHO-Grad 4.[1],* Die TTFields-Therapie ist tragbar und nicht-invasiv. Patientinnen und Patienten führen ein kleines Gerät mit sich, das TTFields erzeugt und diese über Arrays, die direkt auf der Kopfhaut platziert werden, an den Tumor abgibt und diesen gezielt bekämpft.Auf dem diesjährigem DKK werden aktuelle wissenschaftliche Daten und praktische Erfahrungen vorgestellt. Dabei geht es auch um die Frage, wie innovative Technologien sinnvoll in bestehende Behandlungsstrategien integriert werden können.TTFields über das Gliom WHO-Grad 4 hinausDer Einsatz von TTFields beschränkt sich nicht auf das Gliom WHO-Grad 4. Seit 2022 können TTFields auch für die Behandlung des Mesothelioms eingesetzt werden. Im April vergangenen Jahres folgte die CE-Kennzeichnung für die Therapie des metastasierten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms.1,#Der Schlüssel für das therapeutische Potenzial von TTFields liegt im innovativen Wirkmechanismus: Anders als klassische Medikamente greifen TTFields nicht biochemisch, sondern durch physikalische Kräfte in den Zellteilungsprozess ein.* Optune Gio Zweckbestimmung: Neu diagnostiziertes Gliom WHO Grad 4. Optune Gio dient zur Behandlung von erwachsenen Patient:innen (im Alter von mindestens 18 Jahren) mit neu diagnostiziertem Gliom WHO-Grad 4 nach einer maximalen Debulking-Operation oder Biopsie, einer Strahlentherapie und/oder Chemotherapie, begleitend zur Erhaltungstherapie mit Temozolomid mit oder ohne Lomustin und nach Abbruch der systemischen Therapie.# Optune Lua Zweckbestimmung: Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom. Optune Lua ist begleitend zu Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder Docetaxel für erwachsene Patient:innen mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom indiziert, bei denen es zum Progress während oder nach einem platinbasierten Behandlungsregime gekommen ist.Optune Gio und Optune Lua sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte der Klasse 2b (CE-0197).Vollständige Informationen zu den Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen des Geräts finden Sie in dem Benutzerhandbuch von Optune Gio Optune Lua. Verfügbar unter https://manuals.novocure.eu/.Referenzen[1] https://manuals.novocure.eu/ (Aufgerufen am 12.02.2026).Tumor Treating Fields (TTFields): Die innovative Krebstherapie - Novocure (https://www.novocure.de/unsere-therapie/)Pressekontakt:Melanie BraemerSenior Media Liasion ManagerMCG Medical Consulting Group GmbHTel. +491622521603melanie.braemer@medical-consulting.de · medical-consulting.deMörsenbroicher Weg 200 · 40470 DüsseldorfMCG Medical Consulting Group GmbH, Ein Unternehmen der Medperion. Geschäftsführung: Nicole Tappée, Frank EiglerHR-Niederlassung Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf. HRB-Nr. 90612, Ust-Id-Nr. DE815895592Ein Unternehmen der MEDPERIONOriginal-Content von: Novocure GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137725/6219149