Blickpunkt: Nordic Bond-Markt

Der Nordic Bond-Markt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im europäischen Fremdkapitalmarkt entwickelt - insbesondere für wachstumsorientierte Small- und Midcaps. Standardisierungen, transparente Strukturen, schnelle Platzierungsprozesse sowie eine internationale Investorenbasis machen das Segment zunehmend auch für deutsche Emittenten attraktiv. Über die aktuelle Entwicklung des Nordic Bond-Segments, veränderte Investorenanforderungen sowie die Diskussion über einen geforderten "German Bond Standard" sprechen wir mit Christian Czaya, Deutschland-Chef von Pareto Securities, einem der führenden Arrangeure in diesem Segment.

Anleihen Finder: Hallo Herr Czaya, der Nordic-Bond-Segment wächst weiter stark. Welche Faktoren tragen aus Ihrer Sicht maßgeblich zum enormen Wachstum des Segments bei?

Christian Czaya: Das Nordic High Yield Segment wächst tatsächlich weiter sehr dynamisch. Das Neuemissionsvolumen in 2025 hat mit 21.8 Mrd. Euro (+22% ggü. Vorjahr) einen neuen Rekordwert erreicht und damit die Bestmarke von 2024 erneut deutlich überschritten. Transaktionstreiber waren neben Anleihe-Refinanzierungen (61%) vor allem Unternehmens-, Capex- und M&A-Finanzierungen. Zusätzlich unterstützt wurde die Angebotsseite auch durch eine zunehmende Anzahl an PE-Sponsoren, die vermehrt den Nordic Bond als verlässliche und flexible Finanzierungsoption für ihre Portfoliounternehmen wahrnehmen.

Anleihen Finder: Welche Rolle spielen aktuell deutsche Emittenten im Nordic Bond-Segment - und wie hat sich deren Bedeutung verändert?

"Die Internationalisierung des Nordic HY Segments schreitet weiter voran"

Christian Czaya: Die Internationalisierung des Nordic HY Segments schreitet weiter voran. Sowohl auf Emittenten wie auch Investorenseite dominiert mittlerweile der internationale ggü. dem klassisch nordischen Angebots- und Nachfragehintergrund. Auch deutsche Emittenten nutzen das Anleiheformat in immer stärkerem Umfang. Das Gesamtemissionsvolumen deutscher Unternehmen in 2025 lag bei 1,8 Mrd. Euro, davon 700 Mio. Euro von Debütemittenten allein in Q4. Dabei ist auch das durchschnittliche Volumen pro Anleihe über die vergangenen Jahre beständig gewachsen - der ebenfalls wachsende Pool an nationalen und internationalen institutionellen Investoren erlaubt auch deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...