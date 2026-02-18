Die Anleger im europäischen Chemiesektor erleben einen stürmischen Vormittag. Die Aktien des niederländischen Chemikalienhändlers IMCD sind nach der Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen massiv eingebrochen und verloren zeitweise fast 14 Prozent an Wert. Mit einem Kurssturz auf 76,50 Euro nähert sich das Papier gefährlich nahe seinem Sechsjahrestief. Diese Schwäche blieb nicht ohne Folgen für den DAX: Der Branchenkollege Brenntag geriet unmittelbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
