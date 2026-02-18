Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Unser Mischfonds wird seit Anfang 2018 gegen einen Risikomix aus 40% Aktien und 60% Renten gesteuert, so Manfred Hübner, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Risk Return -M-Fonds (ISIN DE000A2AMN84/ WKN A2AMN8, R-Tranche).Von diesem Risikomix werde gezielt abgewichen, wenn eine Gelegenheit angezeigt werde. Konsequent würden antizyklisch Chancen zum Positionsaufbau genutzt und aktiv Risiken begrenzt. Mit Aktien, Renten, Rohstoffen und Währungen kämen verschiedene Assetklassen zum Einsatz. Ziel sei es, eine dynamische Alternative zu Zinsanlagen zu bieten. Neue Höchststände im Fondspreis sowie eine außergewöhnliche Diversifikation würden den Fonds auszeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
