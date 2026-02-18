Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens setzt ab sofort das "progres.nrw"-Förderprogramm für Elektromobilität nach einer Förderpause zur Überarbeitung der Richtlinien fort. Damit Anträge schneller bewilligt werden können, erhalten die Förderprogramme schrittweise ein automatisiertes Prüfverfahren. Das Bundesland hat sein Förderprogramme "progres.nrw" seit dem 10. Dezember pausiert und nahm über den Jahreswechsel keine neuen Förderanträge mehr an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
