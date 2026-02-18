GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

DIE GVZ ÜBERGIBT ZWEI LÖSCHFAHRZEUGE AN DEN VEREIN «SWISS FOR UKRAINE»



18.02.2026 / 11:44 CET/CEST





Medienmitteilung Auf dem Areal der Stützpunktfeuerwehr Horgen hat Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, dem Verein «Swiss for Ukraine» zwei Universallöschfahrzeuge als Sachspende übergeben. Weitere zwei gebrauchte Löschfahrzeuge aus dem Kanton übernimmt der Verein diesen Sommer. Rund 30 Jahre lang waren die Universallöschfahrzeuge bei den Stützpunktfeuerwehren Bülach und Weinland im Einsatz. Künftig sollen sie in der Ukraine eingesetzt werden. Bei der Übergabe sagte Mario Fehr: «Die Fahrzeuge kommen in eine Region, in der sie dringend benötigt werden. Unsere Spende unterstützt die Einsatzkräfte dabei, Brände zu bekämpfen und Infrastrukturen zu erhalten.» Alexander Lüchinger, Präsident Verein «Swiss for Ukraine», zur Sachspende: «Unser Verein dankt der GVZ für diese grosszügige Spende und für das Vertrauen. Die Fahrzeuge sind für die Ostukraine bestimmt. Die Instruktion vor Ort erfolgt über unser Netzwerk von Vertrauensleuten.» Gut erhalten und einsatzfähig

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte Universallöschfahrzeuge (ULF), die bei den Stützpunktfeuerwehren Bülach und Weinland im Einsatz waren. Nach mehr als 450 Einsätzen sind die Fahrzeuge technisch dank regelmässiger Wartung zwar noch einsatzfähig, entsprechen aber nicht mehr den Anforderungen an die heutigen Aufgaben der Stützpunkte. Deswegen hat die GVZ diese Fahrzeuge im letzten Jahr bei zwei Stützpunkfeuerwehren durch neue Grosslöschfahrzeuge (GLF) ersetzt. Auch die Stützpunkte Horgen und Uster erhalten noch in diesem Jahr neue GLF. Die dort gebrauchten Universallöschfahrzeuge erhält der Verein «Swiss for Ukraine» ebenfalls kostenfrei. Die Non-Profit-Organisation «Swiss for Ukraine» realisiert Projekte in der Ukraine, die auf die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet sind - wie Erstversorgung, Elektrizität oder Brandbekämpfung. Der Verein finanziert sich ausschliesslich über Mitgliederbeiträge und Spenden. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Bestmöglicher Sicherheitsstandard

Die GVZ koordiniert im Kanton Zürich das Feuerwehrwesen in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Zur Sicherstellung einer hohen Einsatzbereitschaft und Qualität sorgt die GVZ für eine kantonsweit einheitliche Ausbildung und Ausrüstung sowie Alarmierung der Feuerwehrangehörigen. Zudem entlastet die GVZ die Gemeindefeuerwehren bei Gross- und Sonderereignissen finanziell. Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren mit Zusatzaufgaben bringen im Auftrag der GVZ Spezialfahrzeuge und weiteres Material zum Einsatz, zum Beispiel bei grossflächigen Elementarereignissen wie Starkregen, Waldbränden, Chemiewehrereignissen oder Strassenrettungen. Über 110 Feuerwehrfahrzeuge sowie weiteres Einsatzmaterial sind Eigentum der GVZ und tragen zum hohen Sicherheitsstandard im Kanton Zürich bei. Link zur Medienmitteilung: https://www.gvz.ch/topnavigation/medien

Bildmaterial steht auf der GVZ-Website zum Download zur Verfügung. Alle Bilder: Copyright GVZ.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Lars Mülli, Direktor

verfügbar heute Mittwoch, 18. Februar 2026, 13.00 bis 14.00 Uhr Koordination durch:

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News