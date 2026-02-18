GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Auf dem Areal der Stützpunktfeuerwehr Horgen hat Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, dem Verein «Swiss for Ukraine» zwei Universallöschfahrzeuge als Sachspende übergeben. Weitere zwei gebrauchte Löschfahrzeuge aus dem Kanton übernimmt der Verein diesen Sommer.
Rund 30 Jahre lang waren die Universallöschfahrzeuge bei den Stützpunktfeuerwehren Bülach und Weinland im Einsatz. Künftig sollen sie in der Ukraine eingesetzt werden. Bei der Übergabe sagte Mario Fehr: «Die Fahrzeuge kommen in eine Region, in der sie dringend benötigt werden. Unsere Spende unterstützt die Einsatzkräfte dabei, Brände zu bekämpfen und Infrastrukturen zu erhalten.»
Alexander Lüchinger, Präsident Verein «Swiss for Ukraine», zur Sachspende: «Unser Verein dankt der GVZ für diese grosszügige Spende und für das Vertrauen. Die Fahrzeuge sind für die Ostukraine bestimmt. Die Instruktion vor Ort erfolgt über unser Netzwerk von Vertrauensleuten.»
Gut erhalten und einsatzfähig
Die Non-Profit-Organisation «Swiss for Ukraine» realisiert Projekte in der Ukraine, die auf die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet sind - wie Erstversorgung, Elektrizität oder Brandbekämpfung. Der Verein finanziert sich ausschliesslich über Mitgliederbeiträge und Spenden. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Bestmöglicher Sicherheitsstandard
Link zur Medienmitteilung: https://www.gvz.ch/topnavigation/medien
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
Ansprechpersonen für Medien:
Lars Mülli, Direktor
Koordination durch:
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
|Thurgauerstrasse 56
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 308 21 11
|E-Mail:
|info@gvz.ch
|Internet:
|www.gvz.ch
|EQS News ID:
|2278118
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2278118 18.02.2026 CET/CEST