EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Erste Abwicklungsanstalt
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Erste Abwicklungsanstalt bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort: https://aa1.de/presse/geschaeftsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://aa1.de/en/press/financial-reports/
18.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Erste Abwicklungsanstalt
|Friedrichstraße 84
|40217 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.aa1.de
