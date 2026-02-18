Berlin (ots) -
Einladung: berlinbubble Debatte zum Berliner Baumgesetz und Verwendung des Infrastruktur Sondervermögens
Am 3. März von 16:00 bis 17:00 Uhr, diskutieren Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und Christoph Meyer, Landesvorsitzender der FDP Berlin, zum Berliner Baumgesetz, zur Verwendung des Berliner Anteils am Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes und zum Umgang Berlins mit dem wochenlangen Glatteis und das vielleicht auch mit Ihnen? Jede:r ist zur Teilnahme eingeladen.
Moderiert wird die Veranstaltung von Mattias Bannas. Bitte melden Sie sich an unter: bannas@bdwi-online.de .
berlinbubble Debatte Baumgesetz, Blackout und Blitzeis
Wann: Dienstag, 3. März 2026, 16:00 bis 17:00 Uhr
Wo: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlin
