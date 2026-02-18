Berlin (ots) -G-BA gefährdet durch Einordnung in Festbetragsgruppen wichtige Innovationsanreize und unternehmerische PlanbarkeitDer Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) plant, patentgeschützte Blutverdünner mit bereits vereinbarten Erstattungspreisen in eine Festbetragsgruppe einzuordnen. Pharma Deutschland sieht darin eine gravierende Aushöhlung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) und warnt vor weitreichenden Folgen für die Arzneimittelversorgung in Deutschland.Der G-BA beabsichtigt, eine neue Festbetragsgruppe für direkte orale Antikoagulantien (DOAK) zu bilden. Betroffen sind die Wirkstoffe Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban und Edoxaban - und damit Arzneimittel zur Vorbeugung von Schlaganfällen, Thrombosen und Lungenembolien. Das Besondere: Den patentgeschützten Wirkstoffen Apixaban (Handelsname: Eliquis) und Edoxaban (Handelsname: Lixiana) wurde bereits im AMNOG-Verfahren ein positiver Zusatznutzen zuerkannt. Zudem sind diese Arzneimittel preisreguliert: Für sie wurden nach aufwendiger Nutzenbewertung Erstattungsbeträge vereinbart, die noch gelten. Eine nachträgliche Einbeziehung bereits preisregulierter Arzneimittel in das Festbetragssystem stellt eine unzulässige Doppelregulierung dar. Dies bestätigt auch ein rechtliches Gutachten, das der Verband 2021 in Auftrag gegeben hatte.Auch der Zeitpunkt des Verfahrens ist aus Sicht von Pharma Deutschland bemerkenswert: Mit dem Patentauslauf von Xarelto (Wirkstoff: Rivaroxaban) nutzt der G-BA nun die Möglichkeit, eine Festbetragsgruppe zu bilden. Dabei wird auch Eliquis erfasst, das umsatzstärkste Arzneimittel in der gesetzlichen Krankenversicherung. Apixaban (Eliquis) und Edoxaban (Lixiana) stehen jedoch noch unter Patentschutz und haben keinen generischen Wettbewerb."Wenn wir AMNOG-regulierte Preise nachträglich dem Festbetragssystem unterwerfen, zerstören wir das Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen für Innovationen in Deutschland", warnt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Hersteller werden sich künftig zweimal überlegen, ob sie innovative Arzneimittel in Deutschland auf den Markt bringen - wenn ihnen jederzeit eine zweite Preisschraube droht, sobald ein Konkurrenzprodukt aus dem Patentschutz läuft."Bei den betroffenen DOAK handelt es sich um hochwirksame Arzneimittel für sensible, lebensbedrohliche Erkrankungen. Die Erfahrung aus anderen Festbetragsgruppen zeige, so der Verband: Zu niedrige Festbeträge führen zu Marktverengung, Produktrücknahmen aus dem deutschen Markt und letztlich zu Versorgungsengpässen. Als Beispiele nennt Pharma Deutschland die Festbetragsgruppen für Pankreatin und Tamoxifen, bei denen das Bundesministerium für Gesundheit die Festbeträge wegen versorgungskritischer Situationen anheben musste.Pharma Deutschland sieht eine Festbetragsgruppenbildung DOAK, die auch die patentgeschützten Wirkstoffe Apixaban und Edoxaban umfasst, aus rechtlicher und therapeutischer Sicht als unzulässig an._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6219223