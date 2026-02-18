© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob KupfermanDer Hedgefonds Appaloosa Management hat im vierten Quartal klar auf Halbleiter, Big Tech und Airlines gesetzt - Banken wurden konsequent verkauft.Der von David Tepper gegründete Hedgefonds Appaloosa Management hat im vierten Quartal sein Portfolio deutlich umgebaut und dabei vor allem auf Technologie und Fluggesellschaften gesetzt, während Finanzwerte weitgehend verkauft wurden. Im Technologiesektor erhöhte Appaloosa seine Beteiligung an Alphabet um 28,79 Prozent durch den Kauf von 399.431 Aktien. Zudem erwarb der Fonds 230.000 Aktien von Meta Platforms und baute seine Position bei Microsoft aus. Die Zukäufe erfolgten in einer Phase wachsender Diskussionen über hohe Investitionen in …Den vollständigen Artikel lesen
