Eppelheim/Heidelberg (ots) -Nach dem Training, zwischen Uni und Job oder nach einer Nacht, die irgendwie länger wurde als geplant: Manchmal braucht der Körper einfach ein kleines Reset. Capri-Sun bringt dafür jetzt +Electrolytes in den Handel, das erste funktionale Getränk der Kultmarke, bei dem der vertraute fruchtige Geschmack auf zugesetzte Elektrolyte und Vitamine trifft. Das Ergebnis: Kindheits-Vibes im Beutel - gemacht für den Alltag von heute.Mit der Einführung von Capri-Sun +Electrolytes trifft die Getränkemarke den Nerv einer Generation, die viel vorhat: Sport, Freunde, Uni, Arbeit und manchmal eben auch Nächte, die länger werden als geplant. Gleichzeitig stehen Gesundheit und Wohlbefinden für europäische Konsumenten ganz oben auf der Prioritätenliste. Jeder Zweite strebt nach einem gesünderen Lebensstil, wodurch ein ausgewogener Nährstoffkonsum zunehmend an Bedeutung gewinnt.[1] Besonders junge Erwachsene wünschen sich jenseits reiner Sport- oder Fitnessanlässe Getränke, die gut schmecken und einen funktionalen Mehrwert bieten.Als Antwort auf genau diesen Trend kommt Capri-Sun +Electrolytes im wiederverschließbaren 330-ml-Format und ist ab sofort in zwei Sorten erhältlich: Mango-Peach sowie Blackberry-Raspberry. Es ist die erste Capri-Sun-Rezeptur, die Elektrolyte und Vitamine kombiniert: Neben Magnesium, das zum Elektrolytgleichgewicht und zur Verringerung von Müdigkeit beiträgt, unterstützen die enthaltenen Vitamine C, B1 und B6 die normale Funktion des Immunsystems sowie Energiestoffwechsels. Das Getränk ist frei von künstlichen Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen, kalorienarm (18 kcal pro 100 ml) bei einem Fruchtsaftanteil von fünf Prozent und einem Gesamtzuckergehalt von nur 4,2 g Zucker pro 100 ml.Begleitet wird der Launch von einer 360°-Kampagne mit Digital-, Social-Media- und Influencer-Aktivierungen, die Capri-Sun dort zeigt, wo das Produkt hingehört, nämlich mitten im Leben junger Erwachsener. Ob beim Sport, nach einer ausgelassenen Party oder einfach an einem vollen Tag mit zu wenig Pause: Capri-Sun +Electrolytes ist für die Momente gedacht, in denen man wieder in den Flow kommen will.Der wiederverschließbare 330-ml-Beutel im markanten silbernen Design hebt das Produkt visuell vom klassischen blauen Capri-Sun-Auftritt ab. Gleichzeitig verkörpert er den innovativen Charakter der +Electrolytes-Linie, während die 330-ml-Beutelform Capri-Sun klar wiedererkennbar macht. Darüber hinaus ist die Verpackung smart: ultraleicht, pfandfrei, recycelbar und mit einem kleineren CO2-Fußabdruck als viele herkömmliche Verpackungsalternativen.Capri-Sun +Electrolytes ist ab sofort zum UVP von 1,29 Euro erhältlich und sorgt für ein fruchtig-funktionales Upgrade im Alltag[1] Consumer trends 2025 in Europe. 1 in 2 consumers seek healthier lives (https://www.innovamarketinsights.com/trends/consumer-trends-2025-in-europe/)Produkt- und Kampagnenbilder: Capri-Sun +Electrolytes (https://capri-sun.frontify.com/api/attachment/download/eyJibG9ja19yZWZlcmVuY2UiOm51bGwsImlkIjo4NzN9:capri-sun:C-3U5wCoX3IyxGP2mW6Abv7Vm5q8c_vJatb6Ino9DBI)Über Capri SunDie Marke Capri-Sun, im Besitz der Capri Sun Group Holding AG mit Sitz in der Schweiz, sorgt seit ihrer Einführung im Jahr 1969 für erfrischenden Genuss. Als privat geführtes Unternehmen verkauft Capri Sun jährlich über sechs Milliarden Trinkpackungen in mehr als 100 Ländern und ist damit die Nr. 1 unter den Kindergetränken sowie eine weltweit beliebte Kultmarke. Mit einer vielfältigen Auswahl an Geschmacksrichtungen und Produkten, darunter auch Varianten mit weniger oder ganz ohne zugesetzten Zucker, bleibt Capri-Sun die erste Wahl für Erfrischung und Spaß bei Kindern und Familien. Mit dem Trinkbeutel aus Monomaterial hat das Unternehmen eine innovative Verpackungslösung mit dem geringsten CO2-Fußabdruck aller derzeit verfügbaren Getränkeverpackungen entwickelt und unterstreicht so sein Nachhaltigkeitsengagement.Weitere Informationen zu Capri-Sun sowie all den Produkten unter Capri-Sun-WebsiteAllgemeines Bild- und Videomaterial unter Capri-Sun Presse-Portal