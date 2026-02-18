Heidelberg Materials Aktie unter Druck: Jetzt Aktien kaufen trotz ETS-Debatte?

Die Heidelberg Materials Aktie gerät zunehmend unter Druck. Politische Unsicherheiten rund um das europäische Emissionshandelssystem (ETS) sorgen für Nervosität an den Märkten. Seit dem Allzeithoch im Januar hat die Aktie rund 21 - an Wert verloren.

Dabei galt Heidelberg Materials lange als Profiteur strenger Klimavorgaben und steigender CO2-Preise. Doch nun stellt sich für Anleger die zentrale Frage: Ist es sinnvoll, Heidelberg Materials Aktien zu kaufen - oder bleibt das politische Risiko zu hoch?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.