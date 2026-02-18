Vancouver, BC - 18. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit H. Cegielski - Poznan S.A. (HCP), einer Tochtergesellschaft von Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), einem der führenden Verteidigungs- und Industriekonzerne Polens, bekannt zu geben. HCP mit Firmenzentrale in Poznan ist ein traditionsreiches und strategisch bedeutendes Produktionsunternehmen im polnischen Verteidigungssektor. Ziel ist es, eine langfristige strategische Partnerschaft aufzubauen, die sich auf die Produktion und den Einsatz der autonomen Plattform Nexus 20 in Mittel- und Osteuropa konzentriert.

Die Absichtserklärung folgt auf die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den Parteien und ist Ausdruck der gemeinsamen Absicht, die Nexus 20-Technologie von CiTech mit den etablierten Fertigungs-, Integrations- und Support-Kapazitäten von HCP zu kombinieren, um den Anforderungen der polnischen Streitkräfte und der NATO-Ostflanke gerecht zu werden.

Umfang der beabsichtigten Zusammenarbeit

Im Rahmen der Absichtserklärung haben CiTech und HCP die Absicht, in den folgenden Bereichen zusammenzuarbeiten:

Produktion und Montage: Etablierung von HCP als Fertigungs- und Integrationszentrum für die Nexus 20-Plattformen in der Region Mittel- und Osteuropa (MOE).

Technologietransfer: Ermöglichung und Unterstützung des Transfers von technischem Know-how, um eine qualitativ hochwertige lokale Wartung, Schulung und operative Unterstützung zu gewährleisten.

Strategische Marktexpansion: Nutzung der Position von HCP innerhalb der PGZ-Gruppe sowie der internationalen Partnerschaften von CiTech zur Akquise von Regierungs- und Verteidigungsaufträgen.

Geplante Meilensteine

Die Absichtserklärung umreißt einen ersten Fahrplan zur Weiterentwicklung der Partnerschaft, unter anderem:

• März 2026: Besuch von Brenton Scott, CEO von CiTech, in der HCP-Firmenzentrale in Poznan, um die kommerziellen, technischen und logistischen Vorbereitungen voranzubringen und abzuschließen.

• Mai 2026: Lieferung der ersten Nexus 20-Prototypeneinheit an das HCP-Werk in Poznan zur technischen Evaluierung, Schulung und Demonstration des Proof-of-Concept für regionale Interessengruppen.

Stärkung der regionalen Sicherheit

Die Nexus 20-Plattform bietet eine schnelle, autonome Telekommunikations- und Überwachungsinfrastruktur, die auf die Unterstützung moderner Verteidigungs- und kritischer Sicherheitsoperationen ausgelegt ist. Durch die Kombination der fortschrittlichen Plattformtechnologie von CiTech mit den industriellen Fertigungskapazitäten von HCP und dessen tiefgreifender Integration in den polnischen Verteidigungssektor zielt die Partnerschaft darauf ab, eine erstklassige, souveränitätsfähige Lösung für strategische Kunden in Europa zu liefern.

"Diese Partnerschaft stellt in der internationalen Expansionsstrategie von CiTech einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und ist eine Ergänzung zur Einrichtung unserer EU-Firmenzentrale in Lettland", sagte Brenton Scott, Chief Executive Officer von Critical Infrastructure Technologies. "Durch die Zusammenarbeit mit HCP und der PGZ-Gruppe positionieren wir die Nexus 20-Plattform derart, dass wir die Verteidigungsfähigkeiten der Verbündeten in Mittel- und Osteuropa unterstützen können."

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

E-Mail: Brenton.s@citech.com.au

Telefon: +61 411 751 191

Über H. Cegielski - Poznan S.A.

HCP wurde 1846 als polnisches Industrie- und Maschinenbauunternehmen mit Schwerpunkt auf groß angelegte mechanische Fertigung, die Produktion von Rüstungsgütern und industrielle Lösungen gegründet. HCP, eine Tochtergesellschaft der Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), bietet Fertigungs-, mechanische Bearbeitungs- und Integrationsfähigkeiten für den Verteidigungssektor, die Energiebranche und das Verkehrswesen.

https://www.hcp.eu/en

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "geht davon aus", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

