Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ6V141, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 ASMLHold 1240, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ676R8, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 ASMLHold 1350, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000UQ6V141 18.02.2026 09:13:19 1.000 1,38 EUR
DE000UQ676R8 18.02.2026 09:13:25 1.000 0,95 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000UQ676R8, Wertpapier-Name: Call 18.12.26 ASMLHold 1350, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000UQ6V141 18.02.2026 09:13:19 1.000 1,38 EUR
DE000UQ676R8 18.02.2026 09:13:25 1.000 0,95 EUR
© 2026 Xetra Newsboard