Dreht der iPhone-Hersteller jetzt bei tragbarer KI auf? Drei neue Apple-Produkte stehen laut einem Bericht auf der Liste - eines könnte noch in diesem Jahr erscheinen. Apple beschleunigt die Entwicklung mehrerer neuer Wearable-Geräte. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach arbeitet der Konzern an mindestens drei KI-Produktlinien: einer smarten Brille ohne Display, einem tragbaren KI-Pin und Airpods mit integrierter Kamera. Teile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n